Интерпол разблокирует для Украины пути использования его инструментов в расследовании военных преступлений: о чем идет речь

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что вскоре Интерпол разблокирует для Украины пути использования его инструментов. А именно это касается расследования военных преступлений, которые постоянно совершает страна-агрессор.

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Такое решение было принято в результате конференции глав Национальных центральных бюро (НЦБ) Интерпола. Она проходила в Лионе (Франция).

"Такое принципиальное для Украины решение было объявлено в ходе встречи генерального секретаря Интерпола Вальдеси Укризы с начальником Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Украины Виталием Касапом", – говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

Отмечается, что в трехдневном собрании приняли участие 310 сотрудников правоохранительных органов из 150 стран мира. НЦБ как основной контакт между Интерполом и национальными правоохранительными органами в 196 странах-членах имели уникальные возможности для обмена знаниями, опытом и передовыми практиками в борьбе с транснациональной преступностью.

"В результате кропотливой и продолжительной работы украинской стороны по обоснованию необходимости возвращения заблокированной предыдущим генеральным секретарем Интерпола возможности использования инструментов организации по делам геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, Украина и другие страны мира наконец-то получили такую возможность. Соответствующее разъяснение будет предоставлено всем странам уже на этой неделе", - сказал он.

Справка

Генеральный секретариат Интерпола с начала полномасштабного вторжения России в Украину не прорабатывал запросы от Украины о расследовании военных преступлений, ссылаясь на статью 3 Устава организации, запрещающей Интерполу вмешиваться в расследование дел военного характера. Поэтому пересмотр этого вопроса для нашей страны был принципиально важен для установления справедливости и привлечения к ответственности российских военных преступников.

На конференции удалось провести важные переговоры с представителями европейских стран и достичь широкой поддержки инициативы НЦБ Интерпола в Украине по переизбранию Украины на второй срок членом Европейского комитета Интерпола.

Членство Украины в комитете заканчивается в этом году, и избрание четырех новых членов пройдет в мае-июне в ходе проведения очередной Европейской конференции Интерпола.

Напомним, что Россия постоянно совершает военные преступления на территории Украины. Последним из таких была атака агрессора "Шахедами" по Чернобыльской АЭС 14 февраля.

Как писал OBOZ.UA:

– Российский "Шахед" попал в саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС ночью 14 февраля.

– Президент Владимир Зеленский сообщал, что дрон-камикадзе оккупантов летел на высоте 85 метров. Радары не могли его видеть, и это свидетельствует о целенаправленной атаке России.

– В СБУ подтвердили, что атакующий атомную станцию "Шахед" был снаряжен фугасной боевой частью.

– 15 февраля в Минокружении заявили, что радиационный фон на ЧАЭС мониторится круглосуточно, угрозы населению нет.

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