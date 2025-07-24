Хотели убить максимальное количество людей: СБУ задержала агентов ФСБ, которые готовили двойной теракт возле ТЦК в Николаеве. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов российской ФСБ, которые готовили двойной взрыв в Николаеве. Злоумышленники – жители Кировоградщины и Киевщины – действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора.

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Благодаря оперативным мероприятиям специалисты предотвратили новые теракты на юге Украины, фигурантам за работу на агрессора грозит длительное заключение. Детали спецоперации рассказала пресс-служба СБУ.

Россия планировала убить максимальное количество людей

По данным расследования, план страны-агрессора РФ заключался в том, чтобы сначала взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) возле административного здания областного ТЦК. А позже, когда на место происшествия прибудут экстренные службы, должна была сработать еще одна взрывчатка, заложенная рядом.

Так оккупанты планировали убить максимальное количество людей, надеясь расшатать внутреннюю обстановку в прифронтовой области.

Установлено, что подготовкой теракта занимались двое агентов ФСБ, которые действовали отдельно друг от друга, однако руководил ими один российский куратор.

В частности, одним из фигурантов оказался 38-летний житель Кировоградской области, который во внимание оккупантов попал, когда публиковал в соцсетях антиукраинские комментарии. После вербовки его заданием было снарядить взрывчатку и заложить ее в схроны.

Затем вражеский куратор передал геолокацию схронов непосредственному исполнителю запланированного теракта – 18-летнему жителю Киевской области, который попал "на крючок" ФСБ во время поиска "легких денег" на Telegram-каналах.

По инструкции куратора юноша забрал из схронов в Херсоне и Николаеве два СВУ. Один из них спрятал в мусорной урне возле николаевского ТЦК, другой – заложил рядом. В этот момент сотрудники СБУ задержали его "на горячем" и сорвали планы России.

На месте происшествия у агента изъяли телефон, который фигурант пытался установить возле ТЦК, чтобы транслировать оккупантам теракт в онлайн-режиме.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт). Другого агента задержали по месту жительства, его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Оба злоумышленника находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Эту спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Херсонской и Николаевской областях под процессуальным руководством Херсонской спецпрокуратуры и Николаевской облпрокуратуры и в сфере обороны Южного региона.

Что предшествовало

В июне в Николаеве задержали российского информатора, который "сливал" локации и маршруты движения Сил обороны во вражеские Telegram-каналы. Фигурантом оказался 46-летний разнорабочий.

Также в облцентре разоблачили 54-летнего местного жителя, который передавал врагу дислокации украинских подразделений. Николаевская областная прокуратура уже утвердила и направила в суд обвинительный акт по этому делу: за работу на РФ мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе тоже недавно предотвратили новый теракт. Правоохранители задержали агента России, которая по заказу агрессора планировала взорвать областной ТЦК.

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