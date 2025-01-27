'Это очень странная ситуация': Безрукова заявила о вероятности блокирования закупок для ВСУ

Контракты боеприпасов и поставки через Агентство оборонных закупок (АОЗ) от 27 января могут быть заблокированы. Это может произойти из-за юридической коллизии, возникшей в связи с решением министра обороны Украины Рустема Умерова о непродлении контракта с Мариной Безруковой и назначении на должность главы АОЗ Рустема Жумадилова, также возглавляющего "Государственного оператора тыла". Об этом Радио Свобода (проект "Свобода.Утро") 27 января заявила сама Марина Безрукова.

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"С 9 часов, скорее всего, контракты, поставки могут быть заблокированы, потому что мы стали в юридическую коллизию, когда сейчас я не могу выполнять свои обязанности, поскольку есть определенные регистрационные действия. Новоназначенный ВИО тоже вряд ли может выполнять свои обязанности, поскольку его назначение противоречит закону, уставу, и вообще на самом деле есть юридический блок. Я не знаю, зачем это было сделано, это очень странная ситуация", – заявила Безрукова.

По ее словам, сейчас сложно спрогнозировать последствия подобных решений министра обороны. Безрукова считает, что эта ситуация может негативно отразиться на отношениях с партнерами Украины за рубежом.

"Мы будем совещаться с юристами, мы будем совещаться с безопасностью. Но ситуация совершенно ужасающая. Меня действительно единственное, что беспокоит, – каким образом из нее выйти правильно и каким образом мы можем вернуть это в правильную юридическую плоскость, чтобы не останавливать процессы контрактования и поставки, чтобы не ставить под угрозу действия мои как руководителя агентства… Это очень серьезная репутационная потеря, очень серьезная", – сказала чиновник.

Кроме того, Безрукова утверждает, что министр Умеров публично на совещаниях поддерживал ее деятельность в должности и не высказывал претензий к качеству работы.

"На самом деле, ни разу, глаза в глаза, не было сказано мне никаких претензий со стороны министра Умерова. Я, честно говоря, просто хочу с ним поговорить глаза в глаза по-мужски, потому что если я на самом деле его не устраиваю, то почему он об этом мне не скажет в глаза? Почему не поговорит? Почему скрывается? – говорит Безрукова.

24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что военное ведомство не будет продлевать контракт с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, а также пообещал наказать "всех, кто провалил работу" по оборонным закупкам. Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства по Наблюдательному совету.

По словам Умерова, перезапуск Наблюдательного совета состоится в ближайшее время, а директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов, возглавляющий "Государственный оператор тыла". Сам Жумадиов подтвердил, что согласился стать новым директором Агентства оборонных закупок.

22 января наблюдательный совет Агентства оборонных закупок министерства обороны Украины заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором агентства Мариной Безруковой сроком на 1 год.

21 января наблюдательный совет АОЗ сообщил, что его члены единогласно приняли решение о продлении контракта с Мариной Безруковой. После этого журналистка и член Общественного антикоррупционного совета при МОУ Татьяна Николаенко сообщила, что министерство обороны не согласовало это решение наблюдательного совета, при том, что, по ее словам, МОУ и не должно было его согласовывать, отметили журналисты проекта расследований Радио Свобода "Схемы" .