Для храбрости выпил бутылку водки: пограничники задержали россиянина, пытавшегося незаконно бежать в Словакию. Фото

Украинские пограничники задержали гражданина страны-агрессора РФ на Закарпатье, в 50 метрах от границы со Словакией. Мужчина несколько месяцев нелегально прожил в Украине, а затем решил бежать в ЕС. Попытка получилась неудачной, к тому же россиянин остался без вещей после встречи с цыганами в одном из пограничных сел.

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Об этом 16 января рассказали в Государственной пограничной службе Украины. Также были опубликованы фото с задержанным. Его документы были выданы в Пензенской области РФ.

"Без денег и документов, но с синяками", – говорится в публикации ГПСУ.

По словам пограничников, гражданин РФ, уже несколько месяцев нелегально пробывший в Украине, решил искать "лучшую жизнь" в Европейском Союзе.

Он планировал нелегально пересечь границу со Словакией. Для храбрости выпил бутылку водки, после чего заблудился в пограничной деревне.

"Во время своих приключений он наткнулся на местных ромов, получил на орехи и остался без вещей. Протрезвев, россиянин отправился наугад в сторону границы, но уже в 50 метрах от нее его задержали пограничники", – рассказали в ГПСУ.

В отношении гражданина России составили материалы об административном правонарушении.

Будет решаться вопрос о принудительном выдворении из Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на Буковине пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся сбежать из Украины. Планам беглецов помешало ДТП.

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