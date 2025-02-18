Держала в страхе целый регион: рассмотрение дела 'коростышевской банды' с Житомирщины, причастной к пыткам и убийствам, затягивают

В Житомире суд уже полгода рассматривает дело "Коростышевской банды", которой инкриминируют десятки тяжких преступлений, в том числе убийство участника АТО, изнасилование студенток, похищение людей, пытки, выбивание денег и выкуп долгов. Обвиняемые мужчины вины не признают, а в прокуратуре говорят, что их защита намеренно затягивает дело.

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Дело было направлено в суд еще в июле 2024 года. Но только на заседании 17 февраля Королевский райсуд Житомира наконец-то смог перейти к рассмотрению дела по существу и допросу свидетелей и потерпевших, говорится в сюжете ТСН. Перед этим из-за неявки адвокатов заседание переносилось девять раз.

В прокуратуре говорят, что такие действия затягивают рассмотрение дела.

Подозреваемые и защитники всячески пытаются избежать следующей стадии судебного разбирательства, а именно исследования доказательств, говорит руководитель управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Житомирской областной прокуратуры Андрей Ткачук.

"Речь идет о возможности допросить свидетелей, исследовать выводы многочисленных экспертиз, ознакомиться с многочисленными следственными экспериментами", – рассказал он.

Такая стратегия защиты считается прогнозируемой, ведь Служба безопасности Украины и Нацполиция собрали большой массив неопровержимых доказательств.

Поэтому адвокаты не заинтересованы в рассмотрении дела по существу. В то же время они "заваливают" суд бюрократическими ходатайствами о том, имели ли правоохранители право задерживать членов банды, надлежаще ли проводили следственные действия по изъятию гранат или имели маршрутные письма на передвижение к месту обысков.

Адвокаты обвиняемых даже ходатайствовали об изъятии из обвинительного акта якобы не украинских слов и о необходимости подсудимых пообщаться со священником.

До исследования доказательств суд может перейти только тогда, когда заслушает всех свидетелей и потерпевших, которых всего 22.

Все они надеются, что суд примет справедливое решение, несмотря на юридические уловки фигурантов.

"Коростышевская банда" с Житомирщины известна тем, что держала в страхе целый регион, говорится в сюжете ТСН.

Десять ее участников подозревают в многочисленных преступлениях, среди которых убийство участника АТО, изнасилование студенток, похищение, пытки людей, постановка на счетчик, выбивание денег и выкуп долгов.

По данным следствия, фигуранты забили кастетами участника АТО, отказавшегося возвращать вымышленный долг.

Среди потерпевших – десантник 95-й бригады Вооруженных сил Украины Назар. Из-за вымышленного долга банда несколько месяцев издевалась над военным и угрожала его беременной жене.

Побратимы посоветовали Назару обратиться в СБУ. В результате спецоперации СБУ и Нацполиции на горячем задержали десятерых членов банды.

Еще один пострадавший – Александр Круглецкий. В течение почти десяти лет знакомства с бандитами он построил загородный отель на берегу озера, однако вместо оплаты за работу получил миллионные долги.

Вскоре после открытия гостиницы из-за неправильного использования твердотопливного котла произошел пожар. На Александра "повесили" реставрацию.

Сначала угрожали, а потом напали и проломили череп. После нескольких месяцев лечения мужчине выдвинули требование выплатить 56 тысяч долларов и угрожали сделать его сына "инвалидом".

Как писал OBOZ.UA, в декабре стало известно, что СБУ и Нацполиция задержали на Житомирщине другую банду, которая "выбивала" деньги из тяжелораненого военного и его жены. Бандиты потребовали "поделиться" денежной компенсацией, полученной от государства за ранение.

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