Дело псевдоактивиста Стахива передали в суд: в чем его обвиняют

В четверг, 16 января, обвинительный акт в отношении псевдоактивиста Остапа Стахива направили в суд. Мужчину обвиняют в распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины и мошенничестве.

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Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре. Следует отметить, что правоохранители не называют имени фигуранта, однако из деталей дела следует, что речь идет именно об Остапе Стахиве.

Следствие установило, что в январе 2024 года обвиняемый, позиционируя себя как активист, во время прямого эфира распространил информацию о расположении личного состава одного из отделов ТЦК в Ровенской области. Он указал данные, которые могли способствовать идентификации военных на территории.

Видеозапись этого эфира он обнародовал на своих страницах Facebook и Telegram.

Также Стахива обвиняют в мошенничестве. Он организовал "курсы-интенсивы" по журналистике и правозащите, обещая участникам удостоверения журналиста от ложного медиа. Стоимость курсов составила 7 тысяч.грн. Однако газета не была зарегистрирована, а полученные удостоверения не имели юридическую силу.

Обвинительный акт уже был направлен в суд. Стахиву инкриминируют преступления по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 114-2 "Несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения";

– ч. 1 и ч. 2 ст. 190 "Мошенничество".

Ему грозит до восьми лет за решеткой.

Что предшествовало

- 25 сентября 2024 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Стахиву подозрение в мошенничестве и разглашении сведений, содержащих государственную тайну - в частности, о расположении подразделений ВСУ. По версии следствия, Стахив организовал онлайн-курсы, на которых слушателей обучали методам противодействия мобилизации.

– 2 октября этого года Галицкий районный суд Львова избрал Стахиву меру пресечения в виде ареста на два месяца. 28 ноября суд продолжил арест, однако согласился разрешить блогеру выйти на свободу под залог. Активисты Стахива организовали сбор средств, и менее чем через неделю собрали необходимую сумму.

- 3 декабря 2024 подозреваемый в мошенничестве и препятствии законной деятельности ВСУ львовский псевдоактивист Остап Стахов вышел из следственного изолятора после того, как его сторонники внесли залог в размере 908 тысяч гривен. Необходимую сумму им удалось собрать через 5 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, 39-летний провокатор Остап Стахов родом из Ходорова Львовской области. В 2005 году начал заниматься политикой: возглавлял организацию одной из партий, а через несколько лет баллотировался в Верховную Раду. Затем он создал несколько общественных организаций и устраивал протесты на разную тематику.

2 октября Галицкий районный суд Львова с пятой попытки таки избрал меру пресечения Остапу Стахову. Перед этим, 25 сентября, в доме Стахива провели обыски. Тогда же ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Стахов своей вины не признает и утверждает, что дело якобы сфабриковано.

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