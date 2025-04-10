Был завербован дистанционно: СБУ задержала враждебного корректировщика, наводящего удары РФ на Херсон. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского корректировщика, который работал на российских кафиров и помогал наводить удары по Херсону. Задержанный оказался 53-летним местным безработным.

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Злоумышленник активно пытался выявить локации украинских сил обороны, а также стратегические энергетические объекты, которые стали бы важными целями для российских атак. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как установили следователи, корректировщик обходил Херсон и его окрестности, пытаясь выявить местонахождение подразделений БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) Вооруженных сил Украины, а также артиллерийские позиции.

Особой целью была одна из важных электроподстанций, обеспечивающая электроэнергией не только жилые районы, но и больницы.

Задержание корректировщика стало результатом комплексных мероприятий, проведенных СБУ по обеспечению безопасности важных локаций Сил обороны и энергообъектов. Во время обыска у мужчины изъяли мобильный телефон, на котором были зафиксированы доказательства его работы в пользу России, а также оружие и боеприпасы, которые он вывез из районов, где шли бои за Херсон.

По данным следствия, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб после того, как предложил свою помощь в чатах пророссийских телеграмм-каналов. После дистанционной вербовки он начал поддерживать связь с российским куратором из-за "связного" — боевика, находившегося на левобережье Херсона.

В настоящее время СБУ сообщила задержанному о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Донецкой области правоохранители задержали клирика УПЦ МП, который согласился шпионить для ФСБ РФ. В обмен на предоставление информации предателю обещали "эвакуировать" его семью в Россию. В настоящее время 58-летнему мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, что СБУ разоблачила еще семеро несовершеннолетних поджигателей, работавших на РФ. Они уничтожали релейные шкафы "Укрзализныци". Самому старшему из подозреваемых – 16 лет, самому младшему – всего 12 лет.

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