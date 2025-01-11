Брали за услуги от 5 до 22 тыс. долларов: полиция ликвидировала полсотни схем незаконной переправки уклонистов через границу. Фото и видео

Накануне, 10 января, в Национальной полиции сообщили о проведении около 600 обысков в рамках спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин-уклонистов за границу. Уже спустя сутки правоохранители отчитались о первых результатах: ликвидировании почти полсотни схем незаконного пересечения границы в 22 областях нашего государства.

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Объявлено более 60 подозрений организаторам и участникам незаконной переправки граждан через госграницу. Подробности сообщили в Нацполиции.

"За одни сутки полицейские ликвидировали почти полсотни схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах страны. Среди выявленных "механизмов" — переправка вне пунктов пропуска, подделка документов о состоянии здоровья, фиктивные внесения в информационную систему "Шлях" и другие", – отмечено в сообщении.

По результатам обысков организаторам и участникам схем объявлено более 60 подозрений.

"В числе фигурантов — руководители больниц разного уровня, должностные лица ТЦК, МСЭК и ВВК, а также гражданские лица, которые подыскивали потенциальных "клиентов" через знакомых и закрытые телеграмм-каналы", – отметили в Нацполиции.

Стоимость "услуг" организаторов схем для желающих избежать мобилизации мужчин варьировалась от 5 до 22 тысяч долларов с каждого "клиента". Свои "заработки" фигуранты легализовали через приобретение автомобилей и недвижимости, были и те, кто выводил деньги в оффшоры.

Во время обысков у фигурантов полицейские изъяли списки переправленных лиц за 2024 год, фальшивые документы и печати разных государственных органов, оружие, черную бухгалтерию и наличные деньги в разной валюте.

"Первый этап спецоперации завершен, досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают других причастных к организации схем незаконного пересечения государственной границы Украины во время войны", – резюмировали в Нацполиции.

Напомним, накануне стало известно о проведении масштабной операции по перекрытию незаконных каналов переправки военнообязанных мужчин через границу. Специальные мероприятия синхронно начались по всей стране – с сотнями обысков и разоблачением злоумышленников.

В целом сообщалось, что оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции проводят более 600 обысков.

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