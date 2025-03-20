Без альтернативы внесению залога: суд продлил Шуфричу арест еще на два месяца

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене. Политик останется под стражей до 18 мая без возможности внесения залога.

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Заседание прошло 20 марта. Об этом сообщает "Суспільне".

Прокуроры настаивали на продлении ареста еще на 60 дней, аргументируя это тяжестью преступления и рисками для следствия. В то же время адвокаты Шуфрича просили изменить меру пресечения на любое, не связанное с содержанием под стражей, например, домашний арест.

Сам Шуфрич в суде заявил, что не признает преступления и считает квалификацию обвинений неправильным. Он также просил суд разрешить ему выполнять депутатские обязанности, что было бы невозможно в случае продления ареста.

Как сообщал OBOZ.UA:

Нестор Шуфрич находится в СИЗО с середины сентября 2023 года. Сначала ему объявили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК).

Но уже в феврале прошлого года Шуфрич получил новое подозрение, согласно ч. 3 ст. 110-2 УК – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя. Это расследование уже касается финансирования Росгвардии в Крыму.

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