Помните, я рассказывал о визите директора ЦРУ в Москву, который прошел 2-3 ноября, где Уильям Бернс встречался со своим российским визави Николаем Патрушевым, секретарем Совета безопасности Российской Федерации. И я еще говорил о том, что очень странный визит, который пришелся как раз на проведение 26 климатического Саммита в Глазго, когда вся мировая элита там, Байден – там, Трюдо – там, Путин – не поехал, Си Цзиньпин - не поехал. И тут директор ЦРУ зачем-то летит в Москву с визитом, который, в общем-то, не анонсировался.

И очень много тумана было. Поскольку совсем уж скрыть факт визита Бернса в Москву было невозможно. Его анонсировали по-простому, - причем не знали ни российские, ни американские СМИ – просто сказали день в день: сегодня прибыл Билл Бернс в Москву на встречу с Патрушевым. Будет здесь два дня. Что касается сути переговоров – напустили тумана, рассказали что-то по поводу Ирана, талибов, кибератак…

И вот CNN наконец раскрыло интригу, что было причиной визита и главной темой обсуждения Бернса с Патрушевым в Москве. Оказывается, причиной послужила эскалация вокруг украинских границ, накопление российских вооруженных сил на северных границах Украины. Именно это и было причиной неожиданного (как снег на голову) визита директора ЦРУ в Россию.

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CNN достаточно подробно рассказывает о причинах, которые побудили Байдена экстренно делегировать своего самого доверенного советника (мы можем его так назвать), директора ЦРУ в Москву. Поскольку американская разведка зафиксировала и подтверждает факты сосредоточения на северных границах Украины российских военных общим количеством около 90 тысяч человек.

При этом, как сообщает CNN, мнения в администрации Байдена разделились – часть советников президента считают, что может начаться полномасштабное вторжение, другие предполагают, что это, скорее всего, попытка запугать Украину. И тем не менее, приводятся слова одного из неназванных советников Байдена, который говорит, что тем не менее в Белом Доме нынешнюю эскалацию считают более опасной, чем та, которая была весной этого года. Помните, когда в апреле точно так же концентрировались российские войска на границе и из-за этого Байден даже звонил по этому поводу Зеленскому, звонил, а потом постфактум встречался в Женеве с Путиным.

Так вот, сейчас они считают эскалацию намного более серьезной.

Что здесь важно? Важно то, что американские военные тоже достаточно обеспокоены этой ситуацией и мы можем с абсолютной достоверностью доверять мнению начальника Объединенного комитета штабов США Марка Милли – это американский генерал, который с 2018 занимает эту должность. В упомянутом материале CNN этот самый Марк Милли тоже высказал достаточно серьезные опасения относительно концентрации войск.

Что интересно. Еще 22 сентября 2021 года Марк Милли встречался на нейтральной территории – в Хельсинки (Финляндия) – со своим российским визави, генералом армии Валерием Герасимовым. Тем самым, который является родоначальником концепции ведения гибридных войн в Украине, в Сирии и в других частях мира. Они 6 часов вели переговоры за закрытыми дверями. И до сегодняшнего дня не известно до конца, что они обсуждали. По итогам встречи были сделаны лишь расплывчатые общие заявления.

По факту это была попытка посмотреть глаза в глаза главных российских военных, и определиться в отношении того, что стоит ожидать американцам от российских военных в самое ближайшее время.

Генерал Марк Милли – он, кстати, бывший военный десантник, награжден кучей высших государственных наград США за операции в Ираке, в Афганистане –выразил общее беспокойство американских военных, опять же, сказал о том, что "мы очень плотно наблюдаем – через американские спутники, через средства слежения за тем, как концентрируются российские войска".

Еще очень интересно то, что в среду, как сообщает CNN, оказывается, директор ЦРУ Билл Бернс звонил Зеленскому, уже после завершения встречи с Патрушевым. И сообщил об итогах этой встречи. Это однозначно позитивный сигнал – то, что американцы держат руку на пульсе. Более того, идет координация с властями Украины. И даже после этого, как мы знаем, Зеленский и Генштаб ВСУ продолжают настаивать на том, что они никакой концентрации не видят.

Очень странная ситуация.

Более того, в четверг специальный помощник Госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид прибыла в Киев, здесь встречалась с представителями Офиса президента и, что интересно, официальное сообщение на ресурсах того же Укринформа и прочих, со ссылкой на американское посольство, давало совершенно не ту повестку, с которой она приехала. Там речь шла о совершенно других вопросах.

А в действительности, как сообщает CNN, Карен Донфрид была направлена именно с аналогичной миссией: передать беспокойство администрации, Госдепа накапливанием российских войск на границах с Украиной. И, кроме вооружения и поддержки, точно так же передать некий конкретный месседж Зеленскому через Дмитрия Кулебу.

Кстати, Кулеба на следующей неделе – и это тоже очень важно – летит в Вашингтон для консультаций с Энтони Блинкеном, Госсекретарем. И это все тоже является следствием обеспокоенности американской администрации тем, что происходит на наших северных границах.

Очень странная ситуация получается. Американцы концентрацией российских войск на наших границах обеспокоены куда больше, чем Зеленский.

И даже после общения Зеленского с директором ЦРУ Биллом Бернсом, даже после визита Карен Донфрид в Киев, даже после того, что сказал Зеленскому на встрече в Глазго сначала Байден, а потом Блинкен – Зеленский продолжает рассказывать о том, что ничего не происходит. И мы снова видим заявление пресс-секретаря президента Украины, который опять сказал, что "мы дезавуируем заявления, считаем их провокационными и недостоверными, мы никакой концентрации на наших границах не видим". Ранее то же самое заявляли представители Главного управления разведки и Генштаба Минобороны.

Какая-то мистика начинает происходить.

CNN, кстати, тоже замечает этот странный парадокс и комментирует, что, возможно, таким образом украинская власть пытается снять напряженность, чтобы не сеять панику в Украине. Якобы это может быть объяснением того, почему Зеленский упорно отрицает то, что видят уже буквально все.

В статье СНН приводятся также свидетельства, что представители еще минимум в 6 европейских странах вместе с администрацией Джо Байдена очень сильно обеспокоены сейчас нарастанием возможности российского вторжения. В статье эти страны, правда, не называются, но можно предположить, что речь идет о Франции и Германии, а также, с высокой долей вероятности – о Польше, Великобритании, словом, о тех странах, которые сейчас максимально завязаны на вопросах Украины.

Американские военные утверждают, что российские войска концентрируются в районе Ельни (Смоленская область РФ). Это подтверждается американскими спутниковыми снимками. Но американцы также говорят, что пока нет ключевого свидетельства того, что вторжение уже подготовлено. Это не значит, что подготовка не ведется. Но в данный момент отсутствуют некие ключевые факторы. В частности, американские военные разведчики сообщают о том, что нет признаков подвоза в необходимом количестве топлива и продуктов. Вот эти два ключевых фактора пока отсутствуют. Все остальное – концентрация техники, войск – фиксируется.

Еще одно важное замечание, которое дает CNN – опять же, со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который выразил общую обеспокоенность американских военных, - они говорят о том, что Путин делает все для того, чтобы нападение на Украину, если оно планируется, было молниеносным и непредвиденным. Для того, чтобы западные страны, союзники не успели прийти на помощь Украине.

В принципе, концентрация войск находится на завершающей стадии. Но пока отсутствуют два ключевых фактора, о которых я упоминал. Все остальное полностью соответствует картине подготовки вторжения. И эта концентрация характеризуется американскими военными как unusual, то есть – необычная. Не соответствующая характеру учений либо каких-то сборов.

Так что можно сказать – интрига развеялась. Появилась очень важная информация по поводу неожиданного и очень загадочного визита директора ЦРУ Билла Бернса. Туман начал рассеиваться.

Что ж, продолжаем следить за событиями.