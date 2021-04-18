Журналист показал обстрел ВСУ под Горловкой. Видео

Под Горловкой зафиксировали обстрел украинских позиций окупацинимы войсками российской Федерации.

Соответствующие обстрелы зафиксировал корреспондент Радио Свобода. Они состоялись вечером 17 апреля и ночью 18 апреля.

"Корреспондент Радио Свобода зафиксировал обстрел украинских позиций со стороны оккупированной российскими гибридными силами территории. Речь идет о позиции вблизи Горловки. Там вечером 17 апреля и ночью на 18 апреля против ВСУ использовались гранатометы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

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