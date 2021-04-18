Журналист показал обстрел ВСУ под Горловкой. Видео

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Политика
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Журналист показал обстрел ВСУ под Горловкой. Видео

Под Горловкой зафиксировали обстрел украинских позиций окупацинимы войсками российской Федерации.

Соответствующие обстрелы зафиксировал корреспондент Радио Свобода. Они состоялись вечером 17 апреля и ночью 18 апреля.

"Корреспондент Радио Свобода зафиксировал обстрел украинских позиций со стороны оккупированной российскими гибридными силами территории. Речь идет о позиции вблизи Горловки. Там вечером 17 апреля и ночью на 18 апреля против ВСУ использовались гранатометы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • на Донбассе в воскресенье, 18 апреля, оккупационные войска Российской Федерации нарушили режим тишины. Один украинский военный погиб, есть раненый.

  • в субботу, 17 апреля, на Донбассе российско-оккупационные войска ударили с оружия, обстреляв мирный населенный пункт. Российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие враждебных действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение.

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