Жесткая позиция США и союзников сегодня остановила планы Путина, – Порошенко поблагодарил ЕС и НАТО за поддержку Украины

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время встречи с послами государств-членов Европейского Союза и НАТО поблагодарил союзников за поддержку Украины. Пятый Президент подчеркнул, что именно единство и сплоченность всего мира вокруг нашего государства мешает агрессивным планам Путина.

Петр Порошенко подчеркнул, что совместными усилиями ЕС, НАТО и США под лидерством президента Джозефа Байдена удалось отвести угрозу широкомасштабного вторжения России в Украину.

"Сегодня здесь присутствовало 13 послов и представители посольств. Приятно, что наши мысли совпасть, потому что сегодня символический день. Сегодня, 16 февраля, когда по подтвержденным данным Путин должен был начать широкомасштабную агрессию, совместными усилиями ЕС, НАТО и США под лидерством президента США Джозефа Байдену эту угрозу удалось отвести решительными действиями наших союзников, сохранивших единство вопреки планам Путина", – говорит Порошенко.

Видео дня

"Вчера мы услышали подтверждение этому в блестящем выступлении президента Байдена, в обращении к миру. По моему мнению, впервые за многие годы была прямая очень жесткая риторика, остановившая Путина, по крайней мере, временно", – отмечает Петр Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил: это не значит, что опасность исчезла. "Это не значит, что мы должны расслабиться. Но это точно означает, что план шантажа Путина на первом этапе не состоялся", – убежден Порошенко.

"Сегодня мы дали однозначную оценку действиям Путина, включая выдачу российских паспортов, экономическую экспансию, когда они де-факто признают сертификаты оккупированных территорий. Включая поставки оружия, включая абсолютно безумное вчерашнее решение Государственной Думы России о признании ЛНР/ДНР. Все эти четыре решения – это прямая атака на документы Минского процесса, это де-факто означает, что Россия денонсировала Минские договоренности", – считает Порошенко.

"Сейчас уже мяч на поле Путина, чтобы он сделал откат от тех агрессивных планов, которые он демонстрировал последние четыре месяца. К сожалению, при определенном бездействии или неэффективности действий украинских властей", – заметил Петр Порошенко.

"Еще раз призываю: в День единства нам нужно объединиться компетентно, профессионально. Нам нужно совместно совершить мозговой штурм, использовать тот опыт, который у нас есть с 2014 года, и остановить врага, обеспечить экономическое развитие нашего государства. Защитить людей как безопасно, так и социально. И победить Россию. Это мое пожелание в День единства", – резюмировал Порошенко.