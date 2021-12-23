Женщин будут массово ставить на воинский учет: Волошин пояснил нюансы

Женщины определенных специальностей, которых по решению Минобороны поставят на воинский учет, не будут принимать участие в боевых действиях. Специальная военная подготовка для них не требуется.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Влад Волошин. На срочную службу таких женщин призывать не будут, уточнил он.

"Речь не идет о том, что женщинам будут выдавать в руки оружие, даже тем, кто будет мобилизован в качестве медработников. Таких должностей фактически нет. Но их мобилизуют для защиты страны", – подчеркнул эксперт.

По словам Волошина, сферы обороны, в которых могут быть задействованы поставленные на воинский учет женщины, очень широки. В частности, они могут выполнять функции социальных работников, решать организационные вопросы и принимать участие "во всей очень сложной системе обороны государства в целом".

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"Они могут работать не только в штабах и не только в воинских частях. Это и местные органы власти, и все остальные. Потому что защита страны – это комплекс мероприятий", – подчеркнул Волошин.

Он уточнил, что женщины, которые работают по специальностям из списка Минобороны, могут быть призваны в случае агрессии против Украины. Выполняя ряд функций, "они могут заменить мужчин и принести огромную пользу".

Как писал OBOZREVATEL, Министерство обороны Украины объявило о том, что женщины определенных специальностей будут поставлены на воинский учет. Таких специальностей более ста. Тематический алгоритм должен быть разработан до конца текущего года.