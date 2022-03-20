Железные люди уже 25 дней на транспортном фронте дерутся за Украину, – Кирилл Тимошенко

Заместитель руководителя ОП Украины Кирилл Тимошенко рассказал, как работает Укрзалізниця в период войны России с Украиной, и как проходит эвакуация людей и доставка гуманитарных грузов.

"С первых часов войны мы координируем эвакуацию людей, доставку гуманитарных грузов, обеспечение регионов, в которых продолжаются военные действия, всем необходимым", – написал политик в своем Telegram-канале.

Тимошенко отметил, что были максимально оптимизированы все процессы, чтобы в этих сложных условиях все двигалось быстрее, а люди были в безопасности, насколько это возможно.

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Заместитель руководителя ОП сообщил, что в марте Укрзалізниця уже эвакуировала 2,77 млн человек с востока, севера и юга в центральные и западные регионы. Доставлено более 27,3 тысяч тонн гуманитарной помощи.

"Уважение и благодарность всем железнодорожникам! Работаем на победу!", – подчеркнул политик.