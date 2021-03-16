Зеркаль предупредила об угрозе вторжения России в Украину из-за "Северного потока-2"

Если Россия таки достроит газопровод "Северный поток-2", то может прибегнуть к полномасштабному вторжению в Украине.

Ведь сейчас газовая труба на территории нашего государства, по которой голубое топливо транзитом идет в Европу, является едва ли не единственный предохранителем против еще большей агрессии Кремля. Такое мнение в интервью для программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой выразила советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", бывшая заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Взорвать трубу, которая ведет к украинской границе, с их стороны они могут легко. И для них это не будет проблемой, если будет "Северный поток". И если они смогут получать деньги за продажу газа в Европе не в связи с транспортировкой через Украину, а без этого. Ну, и тогда в принципе у них нет никаких преград для полного военного вторжения", – спрогнозировала дипломат.

Она подчеркнула, что при таком сценарии Украину больше ничего не будет защищать. Ведь сейчас страна не является членом НАТО и не имеет достаточного военного потенциала, чтобы защитить себя в случае большой, а не локальной войны.

"То есть предохранитель, который у нас есть сейчас, он уже не будет работать. А труба – это предохранитель", – резюмировала Зеркаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил угрозу полномасштабного вторжения России в Украину как маловероятную. По его словам, сейчас наш народ сможет дать достойный отпор врагу. Кроме того, РФ на это не хватит финансовых ресурсов.