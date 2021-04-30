'Зеленскому нянька не нужна': Кравчук поддержал встречу президента с Путиным 'с глазу на глаз'

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что будущая встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина не нуждается в присутствии третьих сторон.

В своем интервью на "Радио НВ" политик подчеркнул, что позиция Украины в отношениях с Путиным четкая, понятная и закреплена международной поддержкой.

"Зеленскому не нужна постоянная нянька, – обозначил Кравчук. – Ему необходимо опираться на уже имеющуюся поддержку стран Евросоюза, НАТО, всех оппонентов России и тех, кто поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии четко и однозначно".

Несмотря на то, что личная беседа Зеленского и Путина пока остается на уровне предположений, первый президент Украины дал на этот счет оптимистичные прогнозы.

"Я убежден, что этот разговор необходим и он, в конце концов, произойдет, потому что самому Путину также предстоит кое с чем определиться в своем политическом отношении к Украине. Во всяком случае прекратить открытую агрессию и оккупацию", – заключил политик, добавив, что на этой встрече Украине не придется унижаться и бояться.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис президента счел подходящими две локации для встречи Зеленского с Путиным. Так, беседа двух лидеров может пройти в Вене или Ватикане. В свою очередь, сам Путин рассчитывает на визит Зеленского в Москву.

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