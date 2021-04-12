Зеленский заявил, что Украина готова к вторжению России

Вооруженное вторжение Российской Федерации на территорию Украины является вполне реальной угрозой, однако наша страна готова к этому, как и сторона-агрессор.

Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал для CNN во время поездки на передовую зоны ООС. Глава государства подчеркнул, что в Украине с 2014 года знают о том, что нападение РФ может случиться каждый день.

"Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", – сказал глава государства.

При этом в Кремле ранее отметили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что группировка вооруженных сил РФ у границ Украины будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным российским руководством. В украинском МИД также сообщили, что Россия отказалась объяснить скопление своих войск у нашей границы.

Напомним, российский правозащитник Николай Полозов заявил, что Путин может ввести на Донбасс регулярные войска РФ, оправдывая это защитой своих граждан, проживающих на оккупированных территориях Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает, что американский лидер Джо Байден должен сделать больше для того, чтобы сдержать военную угрозу России и прекратить войну на Донбассе.