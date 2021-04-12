Зеленський заявив, що Україна готова до вторгнення Росії

Софія Закревська Політика 20:38, 12.04.2021 Оновлено: 20:51, 12.04.2021

Збройне вторгнення Російської Федерації на територію України є цілком реальною загрозою, однак наша країна готова до цього, як і сторона-агресор.

Таку заяву президент України Володимир Зеленський зробив для CNN під час поїздки на передову зони ООС. Глава держави підкреслив, що в Україні з 2014 року знають про те, що напад РФ може статися кожного дня.

"Вони готові, але ми також готові, тому що ми перебуваємо на нашій землі і на нашій території", – сказав глава держави.

При цьому в Кремлі раніше зазначили, що переміщення військ Російської Федерації і нарощування сил уздовж кордону з Україною не повинно турбувати інші держави і не загрожує їм.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що угруповання збройних сил РФ біля кордонів України буде перебувати там стільки, скільки буде визнано доцільним російським керівництвом. В українському МЗС також повідомили, що Росія відмовилася пояснити скупчення своїх військ біля нашого кордону.

Нагадаємо, російський правозахисник Микола Полозов заявив, що Путін може ввести на Донбас регулярні війська РФ, виправдовуючи це захистом своїх громадян, які проживають на окупованих територіях України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вважає, що американський лідер Джо Байден повинен зробити більше для того, щоб стримати військову загрозу Росії та припинити війну на Донбасі.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Тимошенко з'явилася в Раді у стильному костюмі й на високих підборах. Фото

У Росії вчителька вийшла на вулицю з плакатом проти війни на Донбасі. Фото

В Україні погіршиться погода: два циклони принесуть похолодання, дощі та мокрий сніг

Українець Чумак про ЧЄ в Росії: відчував, що перебуваю на території ворожої країни

У Росії пенсіонери біля смітника влаштували бійку за прострочену їжу