Зеленський заявив, що Україна готова до вторгнення Росії

Збройне вторгнення Російської Федерації на територію України є цілком реальною загрозою, однак наша країна готова до цього, як і сторона-агресор.

Таку заяву президент України Володимир Зеленський зробив для CNN під час поїздки на передову зони ООС. Глава держави підкреслив, що в Україні з 2014 року знають про те, що напад РФ може статися кожного дня.

"Вони готові, але ми також готові, тому що ми перебуваємо на нашій землі і на нашій території", – сказав глава держави.

При цьому в Кремлі раніше зазначили, що переміщення військ Російської Федерації і нарощування сил уздовж кордону з Україною не повинно турбувати інші держави і не загрожує їм.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що угруповання збройних сил РФ біля кордонів України буде перебувати там стільки, скільки буде визнано доцільним російським керівництвом. В українському МЗС також повідомили, що Росія відмовилася пояснити скупчення своїх військ біля нашого кордону.

Нагадаємо, російський правозахисник Микола Полозов заявив, що Путін може ввести на Донбас регулярні війська РФ, виправдовуючи це захистом своїх громадян, які проживають на окупованих територіях України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вважає, що американський лідер Джо Байден повинен зробити більше для того, щоб стримати військову загрозу Росії та припинити війну на Донбасі.