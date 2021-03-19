Зеленский заявил, что гордится работой "мощного органа" СНБО

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Зеленский заявил, что гордится работой 'мощного органа' СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Совет национальной безопасности и обороны "мощным органом", работой которого он гордится уже несколько недель.

С таким заявлением глава государства выступил 19 марта на заседании Национального совета реформ. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале "Всеукраинский форум Украина 30" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Я хотел бы, чтобы наш Нацсовет реформ давал такой же реальный результат и положительный фидбэк, как результат от СНБО. Это очень важно. Мы долго работали, готовились и уже 6-7 недель подряд я горжусь результатами нашего мощного органа – СНБО", – сказал глава государства.

В частности, Зеленский отметил, что ожидает реформ, которые облегчат жизнь людям.

Также он акцентировал внимание на том, что реформы должны быть не символическими или бумажными, а результативными.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время прошлого заседания СНБО 11 марта было решено продлить санкции против двух российских банков, а СБУ – поручено проверить был ли факт государственной измены во время ратификации Харьковских соглашений в 2010 году.

До этого, 26 февраля, СНБО решил ввести санкции против 10 бывший военных и экс-руководства правоохранительных органов, а 19 февраля – ограничительные меры были введены против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Меведчука и еще ряда физических и юридических лиц.

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