Путин не пропустит США. Почему Зеленский захотел изменить "нормандский формат"

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время не перестает удивлять общество неожиданными заявлениями, всячески демонстрируя свои мирные намерения. И после того, как он предложил главе РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе, наш гарант в интервью Financial Times указал на желание расширить формат "нормандских" переговоров за счет США, Канады и Великобритании. Он уверен, что такой "ход конем" мог бы сдвинуть переговоры с Кремлем с мертвой точки.

Так ли это на самом деле и насколько реально воплотить идею гаранта в жизнь, читайте в материале OBOZREVATEL.

Идея по расширению "нормандского формата" обсуждается в Украине уже не первый год. Украинская сторона часто высказывается об идеи привлечь к переговорам с Россией США и Великобританию, которые являются странами-подписантами Будапештского меморандума, а также имеют довольно напряженные отношения с Кремлем, в отличие от более дружелюбно настроенных Германии и Франции.

Эксперты-международники в разговоре с OBOZREVATEL выразили мнение, что участие официального Вашингтона в переговорах по Донбассу является абсолютно возможным и приемлемым. Мол, американцы имеют моральное и юридическое право работать как в "нормандском формате" на уровне послов, так и на уровне координаторов Трехсторонней контактной группы хотя бы потому, что:

причастны к Будапештскому меморандуму (документ должен был гарантировать Украине территориальную целостность и был заключен после нашего официального отказа от ядерного статуса);

являются одними из основных доноров ОБСЕ, они платят едва ли не самые большие взносы среди всех стран-членов организации.

Этот тезис, кстати, подтверждал и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Ранее министр Дмитрий Кулеба в интервью OBOZREVATEL отмечал, что для любого изменения "нормандского формата" требуется согласие всех его участников, в том числе и России. Но дипломат согласен, что вовлеченность Штатов в переговорный процесс будет полезной и эффективной для Украины.

Правда, сейчас в МИД не прокомментировали OBOZREVATEL заявление Зеленского о расширении "нормандского формата". Но и без этого очевидно, что подобная инициатива не найдет одобрения в Москве, которая критикует и блокирует любые стремления украинской власти прекратить кровопролитие на Донбассе. Тем более, что речь идет о привлечении недружественных к РФ стран.

Бывший посол Украины в США и заместитель министра иностранных дел Валерий Чалый тоже согласен с такими выводами. Он подчеркнул, что сама идея расширения формата перед публичным обсуждением должна проговариваться с международными партнерами Киева.

"Нереализованные инициативы – тоже негативный момент. Во внешней политике должна быть прогнозируемость, реалистичность и результативность. Поэтому меня несколько настораживают много инициатив и идей, которые озвучиваются через статьи в СМИ, заявления, а потом не реализуются. Это также не очень хорошо для эффективности внешней политики. Не исключаю, что многие заявления относительно новых стран, посредников или участников новых форматов, действительно могут быть сюрпризом для лидеров этих стран", – отметил он.

Кстати, этот тезис OBOZREVATEL подтвердили в дипломатических кругах Украины. Мол, идея президента стала неожиданной даже для самих стран, о которых он говорил. Поэтому власти стоит более подробно согласовывать свои инициативы, посоветовали дипломаты.

А вот бывший посол Украины в Хорватии Александр Левченко считает, что нет ничего страшного в том, что Россия не приветствует инициативу расширения "нормандии" даже в теории. По его словам, Украина в любом случае должна предлагать новые идеи, чтобы подтверждать свое стремление к деоккупации территорий.

"Переговоры действительно застопорились, прогресса мало. Понятно, что глава государства хочет дать новый импульс. Касательно позиции России, то своим блокированием она еще раз показала, что не является заинтересованной в активизации Минского процесса и в принятии решений. И это еще раз все снова увидели", – отметил он.

В Офисе президента OBOZREVATEL заявили, что существующие форматы переговоров с россиянами не дают оптимального результата, поэтому их нужно усиливать, чтобы было "пространство для маневра". В ОП подчеркнули, что Украина больше всех заинтересована в завершении войны, поэтому и ищет любые возможности.

"Именно поэтому президент Зеленский предлагает рассмотреть тот или иной вариант привлечения новых субъектов к переговорам и использовать новые идеи. Мы должны преодолеть пробуксовку в переговорах и сделать совершенно невозможным ни один агрессивный сценарий. Украина рассчитывает только на дипломатическое решение конфликта, которое на самом деле возможно, но только если участие России в переговорах будет содержательным", – объяснил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Сможет ли Зеленский "дожать" и таки доставить к столу переговоров еще несколько стульев – покажет время. Однако переговоры действительно "зависли" из-за позиции Кремля и год, который наш президент давал Путину в декабре 2019-го в Париже, особых успехов не принес. Вряд ли агрессор вернется к цивилизованному диалогу, пока не услышит выгодных для себя предложений.

В такой ситуации Киеву остается лишь не опускать руки и продолжать борьбу на дипломатическом фронте, рассчитывая на то, что Запад более активно подключится к процессу и найдет рычаги давления на Кремль.