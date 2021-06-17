Зеленский ввел в действие решение СНБО по борьбе с терроризмом
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО касательно отчета о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом. Глава Украины подписал соответствующий указ (№251/2021) в четверг, 17 июня.
Документ был обнародован пресс-службой Офиса президента. Уточняется, что речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня.
Согласно документу, Кабинету министров и Службе безопасности Украины поручено обеспечить учет результатов проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом. Это произойдет в рамках реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине, утвержденной указом президента от 5 марта 2019 года (№53).
Контроль за выполнением решения возложено на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Совет национальной безопасности и обороны сообщил, что проведет заседание в пятницу, 18 июня. Оно будет посвящено санкциям. Один из вопросов в повестке дня – секретный.
19 марта ведомство ввело санкции против 27 бывших чиновников и 19 компаний. Речь шла о юрлицах, которые владеют лицензиями на использование недр.
На новом заседании запланировано, что глава Государственной службы геологии и недр представит отчет о состоянии выполнения решения СНБО от 19 марта.
Президент Зеленский заявлял, что каждый ребенок в стране будет получать процент от добычи с недр.