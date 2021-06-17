Зеленский ввел в действие решение СНБО по борьбе с терроризмом

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО касательно отчета о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом. Глава Украины подписал соответствующий указ (№251/2021) в четверг, 17 июня.

Документ был обнародован пресс-службой Офиса президента. Уточняется, что речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня.

Согласно документу, Кабинету министров и Службе безопасности Украины поручено обеспечить учет результатов проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом. Это произойдет в рамках реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине, утвержденной указом президента от 5 марта 2019 года (№53).

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Контроль за выполнением решения возложено на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Совет национальной безопасности и обороны сообщил, что проведет заседание в пятницу, 18 июня. Оно будет посвящено санкциям. Один из вопросов в повестке дня – секретный.