Зеленский встретится с президентом Литвы в Киеве: озвучен план

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал встречу в формате тет-а-тет с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

С официальным визитом в нашей стране политик будет находиться 18-19 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ОПУ.

"Главы государств встретятся в формате один на один и проведут очередное заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики", – говорится в сообщении.

Известно, что по результатам заседания Совета состоится подписание ряда двусторонних документов.

Зеленский и Науседа примут участие в работе всеукраинского форума "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство". Кроме этого, поприветствуют участников украинско-литовского экономического форума "Экономика и пандемия кризис и новые возможности".

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