Зеленский встретится с президентом Литвы в Киеве: озвучен план
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал встречу в формате тет-а-тет с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
С официальным визитом в нашей стране политик будет находиться 18-19 марта. Об этом сообщается на официальном сайте ОПУ.
"Главы государств встретятся в формате один на один и проведут очередное заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики", – говорится в сообщении.
Известно, что по результатам заседания Совета состоится подписание ряда двусторонних документов.
Зеленский и Науседа примут участие в работе всеукраинского форума "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство". Кроме этого, поприветствуют участников украинско-литовского экономического форума "Экономика и пандемия кризис и новые возможности".
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 января президент Владимир Зеленский провел разговор в формате с глазу на глаз с президентом Республики Молдова Майей Санду. Она прибыла со своим первым официальным зарубежным визитом в Киев.
3 марта президент Евросовета Шарль Мишель вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетил КПВВ "Счастье" и выразил поддержку территориальной целостности и европейским устремлениям государства. Также он указал на необходимость проведения реформы судебной системы и борьбы с коррупцией в стране.