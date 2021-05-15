Зеленский: во время войны наука приобретает в десятки раз большее значение

Президент Украины Владимир Зеленский в День науки, который в этом году в Украине отмечают 15 мая, заявил, что во время войны и защиты нашей государственности работа научного сообщества приобретает в десятки раз большее значение.

Как говорится в сообщении на официальном канале главы государства в Telegram, Украина имеет немало научных имен, которыми гордится – это ученые, конструкторы, инженеры, изобретатели, академики из многих отраслей.

"Вернадский, Пулюй, Симиренко, Богомолец, Мечников, Амосов, Антонов, Сикорский, Королев, Патон. Именно имя Бориса Патона со следующего года будет носить Национальная премия в области науки и техники. Уверен, что и впредь украинские имена будут гордо звучать в разговорах о мировой науке", – отметил президент.

Зеленский назвал символичным то, что третья суббота мая в Украине – это и День Европы, и День науки, поскольку эти праздники, по его словам, о прогрессе и движении общества в одной логике с современным миром.

"Украинская наука всегда была и будет для государства сверхважной. Не только благодаря мировой славе, которую уже принесла, а прежде всего потому, что работа наших ученых, их изобретения и открытия дают реальную пользу и служат именно нашему народу и нашей стране. Служат безопасности и конкурентоспособности общества, эффективности институтов. Это чувствуется особенно сейчас – во время войны и защиты нашей государственности работа научного сообщества приобретает в десятки раз большее значение", – сказано в сообщении главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский, поздравляя с Днем Европы, заявил, что наша страна обязательно будет в Европейском Союзе.