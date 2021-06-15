Зеленский ветировал закон, ослабляющий ответственность за ложь в декларации

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, который ослабляет ответственность за недостоверное декларирование. Верховная Рада приняла этот документ 3 июня.

Как сообщается на сайте главы государства, президент сам инициировал проект закона для восстановления наказания в виде лишения свободы за ложь в декларации, однако при рассмотрении депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, находящемся во владении или пользовании членов семьи декларанта.

В соответствии с поправками, такие объекты указываются в декларации, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию. Таким образом, его можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи.

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По мнению Зеленского, это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации о нем.

Возвращая закон в парламент, президент отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность наказания в виде лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в президентском законопроекте №4651 предлагалось вернуть тюремное заключение за ложь в декларациях.

Согласно документу, за умышленное ложное декларирование, если реальные доходы больше чем задекларированные на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (примерно от 1,1 млн до 4,5 млн грн), должностным лицам может грозить штраф, общественные работы или ограничение свободы до 2 лет.

Если разница в доходах более 2000 прожиточных минимумов, тогда предусмотрены: