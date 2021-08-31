Зеленский в США проведет ряд переговоров и посетит NASA: программа на 31 августа

Во вторник, 31 августа, у президента Украины Владимира Зеленского запланирован ряд встреч и подписание стратегических документов в Вашингтоне (США). В частности, он посетит штаб-квартиру NASA.

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Так, встречи Зеленского пройдут в министерстве энергетики, министерстве обороны (Пентагон), Государственном департаменте США и Всемирном банке.

Также президент примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора и представит план трансформации Украины.

Впоследствии Владимир и Елена Зеленские представят украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.

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Встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом была отложена на 1 сентября. Именно американская сторона попросила перенести встречу в связи с истечением срока ультиматума вооруженной группировки "Талибан" в Афганистане по эвакуации иностранцев из Кабула.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Зеленский и Байден на встрече обсудят сотрудничество в сфере энергетической безопасности.

Также администрация американского лидера поддержит президента Украины в борьбе с коррупционерами и реализацией реформ в стране, основанных на демократических ценностях.