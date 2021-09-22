Зеленский в США поддержал идею двойного гражданства, но указал на нюанс: некоторые живут в странах, которые нам не друзья

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал поддержать идею двойного гражданства в стране. Он отметил, что по закону сделать это так просто не получится.

Зеленский объяснил, что некоторые украинцы живут в странах, которые нам не друзья. Речь шла о стране-агрессоре Российской Федерации, передает "Укринформ".

Об этом Зеленский сказал во время встречи с представителями украинских организаций и церквей 21 сентября в Украинском институте Америки в Нью-Йорке. Президент подчеркнул, что для украинцев в США двойное гражданство обязательно реализуют. Однако Зеленский не уточнил сроки.

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Президент отметил важность восстановления истории Украины, справедливости и уважения к многовековому, многонациональному и многоцветному государству. По его словам, оно измеряется конкретными вещами, например, строительством дорог. Зеленский сказал, что дороги в Украине уже лучше, чем в Нью-Йорке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос оккупированного Крыма. В частности, главы государств поговорили о гуманитарной ситуации на полуострове.