Зеленский уволил нескольких послов и главу представительства при ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких послов, в том числе главу представительства Украины при Европейском Союзе.

Соответствующие указы главы государства были обнародованы на сайте Офиса президента 6 апреля. В то же время он заменил постоянного представителя при ООН и других международных организациях.

Полный список тех, кого уволил Зеленский:

посла в Бельгии и главу представительства Украины при ЕС Николая Точицкого (указ №143/2021),

постоянного представителя Украины при ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Клименко (указ №146/2021),

посла в Саудовской Аравии и Йемене Вадима Вахрушева (указ №147/2021),

посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрея Бешта (указ №145/2021),

посла в Ираке Виктора Недопаса (указ №144/2021),

посла в Нидерландах и постоянного представителя при Организации по запрещению химического оружия Всеволода Ченцова (указ №142/2021),

посла в ОАЭ, Бахрейне и постоянного представителя при Международном агентстве возобновляемых источников энергии Юрия Полуреза (указ №141/2021).

Также вместо Клименко указом №148/2021 Зеленский назначил Евгению Филипенко постоянным представителем Украины при ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.