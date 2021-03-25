Зеленский усилил ответственность за ложное минирование

Юрий Сергиенко Политика 18:52, 25.03.2021 Обновлено: 19:07, 25.03.2021

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает ответственность за ложное минирование.

Об этом сообщается на сайте главы государства. В карточке документа №1292-ІХ на сайте Верховной Рады указано, что он возвращен с подписью президента.

Закон возвращен с подписью президента.

Закон среди прочего предусматривает дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Также увеличивается срок лишения свободы, теперь он составляет от 4 до 8 лет, если ложное сообщение о минировании касается критически важны объектов инфраструктуры, объектов, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, больниц и учебных заведений.

Такое же наказание предусмотрено за повторное правонарушение.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде законопроект приняли в первом чтении еще в октябре 2020 года, а во втором нардепы поддержали его 2 марта 2021-го.

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