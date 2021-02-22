Зеленский: Украина получит одну из лучших вакцин
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что индийская вакцина CoviShield является одной из самых эффективных в мире.
На форуме "Украина 30" глава государства отметил, что вскоре ее первая партия прибудет к нам. Зеленский также подчеркнул, что она является разработкой AstraZeneca.
"Это одна из лучших на сегодня вакцин. Мы же говорим о двух вакцинах, на которые мы ставим приоритеты. Это была Pfizer и AstraZeneca. Сейчас мы говорим об AstraZeneca, о первой партии", – сказал президент.
В то же время он акцентировал внимание на том, что отдельно в Индии Украина ведет переговоры о поставке еще одной вакцины.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ему удалось договориться и о поставках в Украину дополнительных 5 млн доз вакцины Novavax. Прибытие первых партий запланировано на июль 2021 года. В целом наше государство получит 15 млн доз этого препарата.
В воскресенье, 21 февраля, глава Минздрава показал кадры отгрузки для Украины первой партии вакцины CoviShield из города Пуне. По его словам, она прибудет к нам уже в ближайшие дни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 февраля Степанов лично вылетел в Индию для переговоров с производителем Serum Institute of India о дополнительных поставках вакцин для украинцев.
Впоследствии в посольстве Индии заявили, что Украина стала одной из первых стран, которые получат индийскую вакцину CoviShield в феврале.
Подробно ознакомиться с данными о ее эффективности и других характеристиках можно в нашем материале.