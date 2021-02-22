Зеленский: Украина получит одну из лучших вакцин

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что индийская вакцина CoviShield является одной из самых эффективных в мире.

На форуме "Украина 30" глава государства отметил, что вскоре ее первая партия прибудет к нам. Зеленский также подчеркнул, что она является разработкой AstraZeneca.

"Это одна из лучших на сегодня вакцин. Мы же говорим о двух вакцинах, на которые мы ставим приоритеты. Это была Pfizer и AstraZeneca. Сейчас мы говорим об AstraZeneca, о первой партии", – сказал президент.

В то же время он акцентировал внимание на том, что отдельно в Индии Украина ведет переговоры о поставке еще одной вакцины.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ему удалось договориться и о поставках в Украину дополнительных 5 млн доз вакцины Novavax. Прибытие первых партий запланировано на июль 2021 года. В целом наше государство получит 15 млн доз этого препарата.

В воскресенье, 21 февраля, глава Минздрава показал кадры отгрузки для Украины первой партии вакцины CoviShield из города Пуне. По его словам, она прибудет к нам уже в ближайшие дни.

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