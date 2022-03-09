Зеленский: только после прямых переговоров с Путиным можно положить конец войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной его целью в переговорах с агрессором является окончание войны. С этой целью он готов пойти на определенные шаги, но и Россия должна их сделать.

Об этом Зеленский сказал в интервью немецкому изданию Bild. Он подчеркнул, что только после прямых переговоров с Путиным можно положить конец войне.

Президент ответил на вопрос журналиста, готов ли он признать независимость террористических "ДНР" и "ЛНР", а также признать Крым российским в обмен на прекращение войны. Зеленский заявил, что готов идти на определенные шаги, но не на предательство Украины.

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"В каждых переговорах моя цель - окончание войны с Россией. И я тоже готов сделать определенные шаги. Можно идти на компромиссы, но они не должны быть изменой моей стране. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, поэтому они и называются компромиссами Только так мы можем выйти из этой ситуации. Мы пока не можем говорить о деталях," – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что конец войне могут положить только прямые переговоры с Путиным.

"Мы еще не имели прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем покончить с этой войной", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что украинцы будут воевать, пока не вернут свою землю и пока не отомстят за всех наших убитых людей.

В то же время, Британию поразила речь президента Украины и ее уже назвали исторической. Владимир Зеленский обратился к парламенту Великобритании с призывом признать Российскую Федерацию государством-террористом. Также украинский лидер отметил необходимость усилить санкции против РФ и найти способ сделать безопасным украинское небо.