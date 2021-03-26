Зеленский решил созвать внеочередное заседание Рады: озвучены планы

Депутаты во вторник, 30 марта, соберутся сразу на два внеочередных заседания Верховной Рады, одно из которых состоится по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

В комментарии OBOZREVATEL нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа выразила свои предположения относительно документов, которые планируют рассмотреть в парламенте.

"По моей информации, во вторник ожидается два внеочередных: одно созывается по требованию народных депутатов, а одно по требованию президента. Нардепы уже собрали 151 подпись на депутатское внеочередное. На оба заседания уже собралось большое количество вопросов, поэтому они будут скорее рабочими, чем политическими" , – сказала Пидласа.

По ее словам, в Раде будут рассматривать не только события, которые произошли под Офисом президента, но и постановления ВР об объявлении внеочередных выборов – главы города Харькова и поселка Шегини Львовской области. Нардепы планируют досрочно прекратить полномочия народных депутатов Александра Скичко и Игоря Колыхаева.

"Что касается внеочередного заседания, которое может созвать президент, с моей стороны не совсем корректно будет анонсировать, какие там будут вопросы. Но надеюсь, и я предлагала, включить вопрос о разблокировке большой приватизации (№4543), потому что у нас в бюджете на 2021 год заложено 12 млрд поступлений от приватизации, а подготовка одного объекта занимает 9-12 месяцев. Если не разблокируем – просто нечем будет финансировать эту часть дефицита бюджета. Окончательный перечень будет в письме президента, которым он созовет внеочередное заседание", – добавила Пидласа.

Кроме этого, предлагается рассмотреть:

перечень стратегических предприятий (№4020);

законопроекты по амнистии капиталов;

законопроект о пакете малыша №5064.

Также, по ее мнению, президент обязательно попросит Раду срочно рассмотреть законопроект о денежной компенсации ФЛП и работникам, которые закрылись на локдаун в красных зонах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, на которой зажгли файеры и пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла. Сначала в ОП оценили ущерб в 2 миллиона гривен.