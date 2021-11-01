Зеленский созывает внеочередное заседание Рады 2 ноября: какие вопросы рассмотрят

Президент Владимир Зеленский вновь созвал внеочередное заседание парламента, чтобы рассмотреть ряд неотложных вопросов. Речь идет о возможном усилении карантинных ограничений в Раде и ответственности за подделку документов о прививках против COVID-19.

Сессия должна начаться в 16:00 во вторник, 2 ноября. Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, публикуя документы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Среди прочего, планируется рассмотреть такие законопроекты и постановления:

о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (ужесточение карантинных ограничений в Верховной Раде);

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об упрощенном приобретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины;

о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.

В целом нардепы намерены принять постановление о новых правилах посещения Рады, а также рассмотреть бюджетные поправки от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и ВО "Батьківщина". Как пояснил глава ВРУ Руслан Стефанчук в комментарии "Суспільному", это может быть уже решающим процессом внесения изменений в бюджет.

"На этой неделе мы пришли к предварительному согласию о принятии постановления, которое будет касаться установления равных правил для всех народных депутатов, гостей парламента, журналистов по посещению здания ВРУ. Я надеюсь, что завтра на внеочередном заседании мы утвердим его и будем придерживаться", – сказал он.

Кроме того, на внеочередном заседании обсудят вопросы восстановления деятельности Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Отметим, что в Верховной Раде заявили о вспышке COVID-19. По словам Стефанчука, сейчас коронавирусом болеют семь народных депутатов, также инфицирован 21 сотрудник аппарата ВРУ.

Ранее представитель парламента от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий говорил, что в скором времени украинское законодательство заработает в сторону ужесточения ответственности за подделку сертификата о получении вакцины. Ответственность коснется как самих производителей липового документа, так и тех, кто его использует.

Напомним: 18 октября президент уже обращался с подобным письмом на имя новоизбранного главы ВРУ Руслана Стефанчука. Тогда на рассмотрение парламента он предлагал 14 важных вопросов по энергетике, охране прав на сорта растений, приведения законодательства в сфере детского питания в соответствие требованиям ЕС и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, народного депутата от фракции "Слуга народа" Галину Третьякову рекомендовано отстранить от участия в пленарных заседаниях Верховной Рады на 5 дней. Такое решение принял Комитет по Регламенту, депутатской этике и организации работы ВР.