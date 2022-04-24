Зеленский со слезами в глазах обратился к украинцам, потерявшим детей из-за войны

Президент Украины Владимир Зеленский прослезился, когда говорил о детях, погибших из-за войны, развязанной Россией. Он добавил, что разделяет боль каждой и каждого, кто потерял своего ребенка.

Об этом глава государства сказал в субботу вечером, 23 апреля, во время пресс-конференции насчет войны в Украине. Мероприятие транслировалось в эфире национального телемарафона (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналистка, присутствовавшая на пресс-конференции Зеленского, в этот момент расплакалась. На глазах самого президента также выступили слезы, ему было трудно об этом говорить.

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"Мы всегда желали здоровья и долгой жизни бабушкам и дедушкам. Я не думал, что можно желать долгой жизни детям до начала этой войны. Я вам искренне желаю: берегите своих детей, насколько это возможно", – сказал гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию насчет войне в Украине. Он встретился с украинскими и иностранными журналистами в метро.

Гарант говорил, в частности, о возможных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, наказании для всех причастных к войне и причинах нападения России.

Главное из того, о чем сказал глава государства, вы найдете по ссылке.