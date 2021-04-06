Зеленский сказал Столтенбергу, что единственный путь закончить войну на Донбассе – вступить в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генcсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострения ситуации безопасности на Донбассе. По словам гаранта, вступление в Альянс сможет остановить военную агрессию России.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Глава государства отметил увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников.

Он также проинформировал Столтенберга о том, что Россия стягивает войска к границам Украины, и повышает их готовность к наступательным действиям.

Зеленский призвал страны – НАТО усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.

"Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговом судоходству", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.

"Мы стремимся реформировать нашу армию и оборонный сектор, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО назвали главное условие вступления Украины в Альянс.