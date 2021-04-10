Зеленский с Эрдоганом обсудили Крым и обострение на Донбассе: итоги встречи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил принципиальное решение страны не признавать "аннексию Крыма".

Об этом он заявил в субботу, 10 апреля, на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трансляция велась на странице Офиса президента в Facebook.

Также Эрдоган отметил, что турецкая сторона поддерживает "Крымскую платформу".

"Турция неуклонно поддерживает независимость и государственный суверенитет Украины. Еще раз осуждаем незаконную аннексию Крыма. Поддерживаем создание Крымской платформы для объединения народа Украины", – сказал Эрдоган.

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Он добавил, что двусторонние отношения Анкары и Киева нацелены на то, чтобы Черное море оставалось "морем мира, спокойствия и сотрудничества".

"Мы так же решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма", – сообщил Эрдоган.

Также на встрече в Стамбуле Зеленский и Эрдоган подтвердили стратегическое партнерство между странами.

"Важным элементом нашего сотрудничества является сотрудничество в оборонной промышленности. Принимая во внимание вопросы обороны и безопасности, мы начали работу в формате "2+2" (главы МИД и минобороны двух стран. – Ред.). Таким образом мы усилим координацию между нашими странами", – сказал Эрдоган.

Также он добавил, что, по его мнению, ситуацию на востоке Украины можно решить политическим путем.

В свою очередь Зеленский заявил, что проинформировал турецкого президента о ситуации на Донбассе и милитаризации Крыма. Он пригласил Эрдогана принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа.

"Это станет мощным сигналом, что Украина и ее партнеры решительно настроены в вопросах деоккупации Крыма", – отметил Зеленский.

По результатам Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между странами решили:

активизировать сотрудничество в сферах экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи;

подтвердить поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и усилия в рамках международных организаций, в частности ООН, Совета Европы и ОБСЕ;

поддержать создание "Крымской платформы";

координировать усилия для обеспечения защиты прав человека в Крыму и освобождения всех незаконно удерживаемых украинцев, включая крымских татар,

поддерживать мирное урегулирование ситуации в ОРДЛО;

усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;

обеспечивать быструю обработку запросов об экстрадиции;

выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерений получить в ближайшее время План действий относительно членства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 9 апреля, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Эрдоганом. В частности, главы государств обсудили войну на востоке Украины.