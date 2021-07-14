Зеленский расширил состав военного кабинета СНБО: кого добавили

Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны. В него добавлены несколько чиновников.

Об этом говорится в указе главы государства №289/2021 от 13 июля. Согласно ему, добавлены двое вице-премьеров, а также заместители главы Офиса президента и секретаря СНБО.

Таким образом были внесены изменения в четвертый абзац пятого пункта, в котором перечислен состав военного кабинета.

Ранее в него входили:

премьер-министр;

министр внутренних дел;

министр иностранных дел;

министр обороны;

председатель Службы безопасности Украины;

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начальник Генерального штаба Вооруженных Сил;

председатель Государственной пограничной службы Украины;

командующий Национальной гвардии Украины;

глава администрации президента Украины.

Сейчас добавлены:

вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

заместитель главы Офиса президента, к ведению которого отнесены вопросы национальной безопасности и обороны;

первые заместители секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, при СНБО создали рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства. Это связано с отдельными проблемными моментами, возникшими на фоне запрета в стране из-за гибридной войны российских пропагандистских медиа, порталов, соцсетей и других веб-ресурсов, распространявших фейки и дезинформацию.