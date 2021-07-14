Зеленский расширил состав военного кабинета СНБО: кого добавили
Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны. В него добавлены несколько чиновников.
Об этом говорится в указе главы государства №289/2021 от 13 июля. Согласно ему, добавлены двое вице-премьеров, а также заместители главы Офиса президента и секретаря СНБО.
Таким образом были внесены изменения в четвертый абзац пятого пункта, в котором перечислен состав военного кабинета.
Ранее в него входили:
премьер-министр;
министр внутренних дел;
министр иностранных дел;
министр обороны;
председатель Службы безопасности Украины;
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил;
председатель Государственной пограничной службы Украины;
командующий Национальной гвардии Украины;
глава администрации президента Украины.
Сейчас добавлены:
вице-премьер-министр Украины –
министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
вице-премьер-министр Украины –
министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
заместитель главы Офиса президента, к ведению которого отнесены вопросы национальной безопасности и обороны;
первые заместители секретаря СНБО.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал OBOZREVATEL, при СНБО создали рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства. Это связано с отдельными проблемными моментами, возникшими на фоне запрета в стране из-за гибридной войны российских пропагандистских медиа, порталов, соцсетей и других веб-ресурсов, распространявших фейки и дезинформацию.