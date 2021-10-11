Зеленский провел разговор с Меркель и Макроном о 'нормандском саммите' и войне на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Разговор касался "нормандского формата" и войны на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины. Стороны обсудили предложения касательно договоренностей, которые могут быть рассмотрены на "нормандском саммите".

"Обсуждались дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования на Донбассе, а также подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки", – сказано в сообщении.

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Участники переговоров подчеркнули, что саммит должен быть конструктивным и привести к определенным договоренностям, которые помогут достичь мира на востоке Украины.

В свою очередь Зеленский проинформировал собеседников о ситуации на Донбассе и усилиях, которые Украина прикладывает для стабилизации ситуации.

Макрон и Меркель пообещали приложить все усилия для содействия перемирию. В частности, они обратили внимание на необходимость соблюдения обязательств парижского саммита в декабре 2019 года и пообещали затронуть эти вопросы во время беседы с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава ОП Андрей Ермак рассказал о проведении подготовки к встрече в "нормандском формате". По его словам, Украина рассчитывает, чтобы переговоры состоялись еще при канцлере Германии Ангеле Меркель.