Зеленский призвал украинцев вакцинироваться и сравнил потери от пандемии с последствиями Второй мировой

Президент Украины Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса. Он заявил, что на сегодня это единственное решение от COVID-19.

Об этом глава государства сообщил в пятницу, 29 октября, в Одессе на заседании Конгресса местных и региональных властей. Видео транслировалось на странице ОПУ в Facebook.

Зеленский сравнил смертность населения от COVID-19, с потерями во время Второй мировой войны. С его слов, во время войны ежедневно погибали около 1500 человек, сейчас из-за эпидемии гибнет около 700 граждан. В Украине стоит задача нарастить темпы вакцинации до 300 тысяч привитых в сутки.

Видео дня

"Кому-то кажется, что он самый умный. Чаще всего тем, кто не болел коронавирусом или у кого нет потерь в семье из-за этой трагедии. Очень прошу, чтобы мы все выключили соцсети именно по этому вопросу и включили мозг. Надо вакцинироваться. Сегодня это единственное решение. Хочу, чтобы мы не боялись страшилок в сетях, а боялись коронавируса", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что мир накрыла мощная волна штамма Дельта, и появляются новые варианты вируса.

"Каждый день антирекорды во всем мире, мы не исключение… Выход один – вакцинация. Увеличивать именно процент вакцинированных людей – это выход из этого коллапса. Руководители на местах, я очень вас прошу: просыпаться и засыпать, как говорится, с этой темой", – подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский ответил на электронную петицию относительно предложения ввести в стране уголовную ответственность за "принудительную вакцинацию" против COVID-19, которая набрала необходимое количество подписей (25 тысяч). Он обратился к премьер-министру и главе парламента относительно этого вопроса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сказал, что в Украине могут ввести жесткий карантин (локдаун), как крайний шаг в борьбе с пандемией COVID-19. Чтобы избежать этого украинцам нужно вакцинироваться.