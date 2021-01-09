Согласно нового опроса центру Разумкова, более 40% украинцев разочарованием года называют президента Владимира Зеленского. – ред.

– Зеленский – человек, который случайно получил должность президента. Человек, который так и не понял ответственности за то, что судьбоносно было ему доверено украинским народом. Зеленский – это год упущенных возможностей изменить суды, прокуратуру, Государственное бюро расследований и в целом все правоохранительные органы, чтобы войти в историю. Изменить налоговую политику. Посадить троих друзей из окружения.

Зе – человек без политического олигархического бэкграунда в прошлом – имел все шансы благодаря такому большому доверию граждан войти в историю как президент-реформатор. Он этого не сделал. Почему? Потому что государство – это не "95-й квартал", здесь работают другие законы. Государство, у которого война со страной-агрессором, должно иметь четкий экономический и стратегический план, различные пути выхода из этой войны.

К сожалению, он и его команда не справляются. Могу допустить, что Зеленский не досидит до конца не из-за себя и никудышнего выполнения обязанностей и соответствующего сопротивления этому Украины, а потому, что его просто сольют все его приспешники. То есть он фактически уйдет из-за слива своим же окружением. Вот это я очень чувствую.

– Думаю, в следующем году могут быть парламентские перевыборы. Вполне вероятно, можем увидеть намеки на нового претендента на президентский пост. Говорю об этом, потому что владею информацией в отношении людей, которые могут быть в парламенте в виде новой политической силы. А также относительно претендентов на президентский пост – как лидеров этой политической силы. Фрагментарно этих людей мы знаем, но они больше занимались дипломатией, а не политикой. Думаю, следующий год подарит нам новые политические возможности.

Не только украинцы разочарованы политикой президента, но и наши международные партнеры. Они считают, что Зеленский не выполнил своих обязательств в части борьбы с коррупцией. Эта хохма с весенними посадками так и осталась хохмой. Вместе с тем президент устраивает видеобатлы со своим предшественником, каждый раз пытаясь напомнить ему о его бизнесе, прошлых грехах и как бонус – очередной раз напугать посадкой.

Зеленский привык быть любимцем. Его очень смущает, что о нем пишут в Facebook. И иногда это, признаюсь, идет на руку гражданскому обществу. Многие наши расследования в "Соромно" получили реакцию наверху, потому что социальные сети влияют на события в стране.

С одной стороны это странно, ведь катализатором изменений должны быть чиновники, а у нас наибольший катализатор – украинский народ. Это прямой признак демократии, что не может не радовать.

И это безусловное и неотвратимое отличие нас от северного соседа. И так будет всегда.

Больше читайте в интервью Янины Соколовой.

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