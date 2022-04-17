Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему ВМС Украины Неижпапе

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание вице-адмирала командующему Военно-Морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе. Соответствующий указ Зеленский подписал 16 апреля.

С текстом указа можно ознакомиться на сайте главы государства.

Президент Зеленский подписал 16 апреля указ №246/2022, которым присвоил командующему ВМС Украины контр-адмиралу Алексею Леонидовичу Неижпапе звание вице-адмирала.

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Напомним, уроженец украинского Севастополя Неижпапа получил высшее военное образование в Севастопольском военно-морском институте.

Командовал зенитной ракетной батареей на фрегате "Севастополь", затем служил старшим помощником командира корвета "Луцк" и командиром морского тральщика "Черкассы".

За плечами у Неижпапы – ряд командных должностей в Южной военно-морской базе и Центре морских операций ВМС ВСУ.

Когда Россия оккупировала Крым, Неижпапа остался верен присяге. С января 2015 года он был заместителем командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке. Является участником АТО на Донбассе.

С 11 июня 2020 года был назначен Зеленским командующим ВМС Украины.

Напомним, ВСУ ударили по российскому крейсеру "Москва" ракетами "Нептун". В результате повреждений на флагмане Черноморского флота РФ возник пожар и сдетонировал боекомплект. В конце концов "Москва" стоимостью почти в миллиард долларов пошла ко дну Черного моря. Этот крейсер стоил больше бюджетов некоторых регионов России.

По данным журналиста Романа Цымбалюка с крейсера "Москва" в Севастополь доставили 14 моряков РФ. Судьба остальных – а это по меньшей мере около 500 человек – неизвестна.