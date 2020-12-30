Зеленский присвоил высокие награды 14 воинам ВСУ, десятерым – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил высокие военные награды 14 воинам Вооруженных сил Украины. При этом десять защитников были удостоены их посмертно.
Соответствующий приказ №601/2020 глава государства подписал 29 декабря. Документ обнародовали на официальном сайте главы государства. В частности, отмечается, что наградами для Героев почтили их личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Орден "За мужество" IIІ степени получили:
Бондарюк Владимир Владимирович (посмертно) – сержант
Волков Руслан Михайлович (посмертно) – матрос
Глущак Олег Казимирович – старший сержант в отставке
Коваленко Богдан Сергеевич (посмертно) – старший солдат
Куприков Алексей Николаевич (посмертно) – солдат
Лисин Алексей Васильевич (посмертно) – солдат
Лугин Игорь Александрович – младший сержант в отставке
Муха Василий Николаевич (посмертно) – младший сержант
Семиволос Владислав Олегович – старший сержант
Скакуненко Леонид Леонидович (посмертно) – солдат
Старостин Михаил Григорьевич (посмертно) – старший сержант
Фирсов Дмитрий Борисович (посмертно) – лейтенант
Медалью "За воинскую службу Украине" награжден:
Павлюк Ярослав Владимирович (посмертно) – старший сержант
Медали "Защитнику Отечества" удостоили:
Бебнева Станислава Максимовича – матроса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
также Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" всем членам экипажа самолета МАУ, который разбился в Иране 8 января 2020 года.
Ранее орднем "За мужество" III степени глава государства наградил нацгвардейца Виталия Маркива, которого освободили и вернули в Украину после незаконного осуждения в Италии.
А в октябре президент наградил медалями всех курсантов и экипаж самолета Ан-26, который разбился под Харьковом.