Зеленський присвоїв високі нагороди 14 воїнам ЗСУ, десятьом – посмертно
Президент України Володимир Зеленський присвоїв високі військові нагороди 14 воїнам Збройних сил України. При цьому десятеро захисників були удостоєні їх посмертно.
Відповідний наказ №601/2020 глава держави підписав 29 грудня. Документ оприлюднили на офіційному сайті глави держави. Зокрема, зазначається, що нагородами для Героїв вшанували їхню особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали:
Бондарюк Володимир Володимирович (посмертно) – сержант
Волков Руслан Михайлович (посмертно) – матрос
Глущак Олег Казимирович – старший сержант у відставці
Коваленко Богдан Сергійович (посмертно) – старший солдат
Купріков Олексій Миколайович (посмертно) – солдат
Лісін Олексій Васильович (посмертно) – солдат
Лугин Ігор Олександрович – молодший сержант у відставці
Муха Василь Миколайович (посмертно) – молодший сержант
Семиволос Владислав Олегович – старший сержант
Скакуненко Леонід Леонідович (посмертно) – солдат
Старостін Михайло Григорович (посмертно) – старший сержант
Фірсов Дмитро Борисович (посмертно) – лейтенант
Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено:
Павлюк Ярослав Володимирович (посмертно) – старший сержант
Медалі "Захиснику Вітчизни" удостоїли:
Бебнева Станіслава Максимовича – матроса.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
також Зеленський присвоїв звання Героя України із удостоєнням ордену "Золота зірка" усім членам екіпажу літака МАУ, який розбився в Ірані 8 січня 2020 року.
Раніше орднем "За мужність" ІІІ ступеня глава держави нагородив нацгвардійця Віталія Марківа, якого звільнили та повернули в Україну після незаконного засудження в Італії.
А в жовтні президент нагородив медалями усіх курсантів та екіпаж літака Ан-26, який розбився під Харковом.