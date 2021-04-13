Зеленский предложил Раде безотлагательно ликвидировать Окружной админсуд Киева

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

Как сообщается на сайте главы государства, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в парламент президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия.

Зеленский отметил, что в демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными, но там, где умирает доверие, заканчивается и демократия.

"ОАСК имел достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, – справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к Окружному административному суду Киева потеряно", – подчеркнул он.

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