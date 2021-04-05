Зеленский предложил Катару инвестировать в "Большую стройку" в Украине

В рамках официального визита в Государство Катар 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Во время встречи стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности инвестиции в дороги и мосты Украины, а также в строительство LNG-терминала, сообщает пресс-служба президента Украины.

Как отмечается, собеседники отметили важность поддержания высокой динамики политического диалога, необходимость наращивания объемов двусторонней торговли и дальнейшей активизации инвестиционного сотрудничества. Стороны уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются.

В частности, Зеленский отметил, что Украина продолжит экспорт аграрной продукции в Катар.

"Украина рассматривает Государство Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара", – подчеркнул глава украинского государства.

Во время встречи речь шла и о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности в строительство дорог и мостов.

Президент Украины рассказал Эмиру Государства Катар о реализации проекта "Большая стройка".

"Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам "Большой стройки" уже в этом году", – сказал президент.

Кроме того, стороны обсудили расширение проектов концессии украинских портов, а в сфере энергетики – перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения.

Тамим бин Хамад Аль Тани сделалакцент на желании и готовности катарской стороны к дальнейшему развитию всего спектра взаимовыгодного сотрудничества с Украиной.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко ранее сообщил о том, что в 2021 году в Украине будет построено и обновлено 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.