Зеленський запропонував Катару інвестувати у "Велике будівництво" в Україні

Гліб Іванов Політика 16:37, 5.04.2021 Оновлено: 16:38, 5.04.2021

У межах офіційного візиту до Держави Катар 5 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи розширення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема інвестиції у дороги та мости України, а також у будівництво LNG-терміналу, повідомляє пресслужба президента.

Як зазначається, співрозмовники відзначили важливість підтримки високої динаміки політичного діалогу, необхідність нарощування обсягів двосторонньої торгівлі та подальшої активізації інвестиційного співробітництва. Сторони приділили окрему увагу перспективам співпраці у сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічної співпраці й зупинилися на конкретних спільних проектах, які вже реалізуються.

Зокрема,Зеленський зазначив, що Україна продовжить експорт аграрної продукції до Катару.

"Україна розглядає Державу Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки та має всі можливості повністю забезпечити продовольчу безпеку Катару", – наголосив глава української держави.

Під час зустрічі йшлося й про залучення інвестицій з Катару у розбудову інфраструктурних об’єктів в Україні, зокрема у будівництво доріг і мостів.

Президент України розповів Еміру Держави Катар про реалізацію програми "Велике будівництво".

"Сподіваюся, що катарські компанії долучаться до проєктів "Великого будівництва" вже цього року", – сказав президент.

Крім того, сторони обговорили розширення проєктів концесії українських портів, а у сфері енергетики – перспективи будівництва LNG-терміналу та диверсифікації джерел енергопостачання.

Тамім бін Хамад Аль Тані наголосив на бажанні та готовності катарської сторони до подальшого розвитку всього спектру взаємовигідного співробітництва з Україною.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив про те, що у 2021 році в Україні буде збудованотаоновлено6500 км доріг та 245 штучнихспоруд.

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