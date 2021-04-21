У Зеленского сказали, почему решили позвать Путина на Донбасс

Украина не может ждать, пока Россия согласится на продуктивные переговоры в "нормандском формате", и будет делать все, чтобы снять угрозу, прекратить войну на Донбассе и вызвать агрессора на диалог.

Об этом OBOZREVATEL рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя предложение Владимира Зеленского встретиться с главой РФ Владимиром Путиным "в любой точке Донбасса".

"Пока господин Путин по разным причинам избегает продуктивных переговорных контактов в "нормандском формате", к чему его призывает весь цивилизованный мир, Украина не может ждать, пока эти призывы сработают. Мы должны делать все, чтобы снять угрозу и прекратить эту войну", – уточнил Подоляк.

По его словам, логично, что это может произойти после соответствующих решений Путина. А для того, чтобы они появились, должны состояться содержательные переговоры с участием российского лидера.

"Поскольку на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" появилась предложение встретиться на линии разграничения, президент предложил пойти дальше и встретиться двум лидерам для переговоров на украинском Донбассе. Там, где идет война. Если у российской стороны будет смелость (для переговоров. – Ред), это сможет стать началом движения к настоящему миру", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, наращивание Россией вооружения вблизи Украины имеет стратегический характер. Агрессор стянул к нашей границы больше военных, чем в 2014 году. Учитывая это, можно считать, что Кремль будет готов к возможной атаке уже через несколько недель.