Зеленский поздравил украинских военных с Днем танкиста: готовы остановить врага

В воскресенье, 12 сентября, в Украине отмечают День танкиста. В связи с праздником президент Владимир Зеленский поздравил воинов-танкистов, ветеранов танковых войск и работников танкостроительной отрасли Украины.

Его обращение было опубликовано на сайте Офиса президента. Глава государства отметил, что танкисты "являются крепким бронированным кулаком украинского войска" и способны остановить любого врага.

Мощь танковых войск Украины и героизм наших защитников неоднократно были доказаны во время боев на Донбассе, где они давали отпор агрессии Российской Федерации.

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Зеленский вспомнил и о воинах, отдавших свою жизнь за Родину, и обо всем личном составе и ветеранах танковых войск. Он выразил благодарность ученым, конструкторам и инженерам за созданные ими современные боевые машины.

"Убежден, что украинские танкисты и в дальнейшем будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства", – сказал президент.

С праздником украинских танкистов поздравил также командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев в Facebook. Он подчеркнул, что трудно переоценить их роль в проведении АТО и ООС на Востоке Украины.

"Вы делали невозможное возможным. Своим мужеством, героизмом и профессионализмом вы и сейчас ежедневно вписываете новые страницы в историю современных Вооруженных сил Украины, а ваши подвиги становятся примером для молодого поколения защитников", – сказано в сообщении.

День танкиста в Украине ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября. Праздник этого рода войск появился еще в 1946 году в СССР. В Украине же День танкиста официально был введен в 1997 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы.

Танковые и механизированные войска являются основой Сухопутных войск Украины. Сейчас на вооружении у нашего государства есть танки Т-64, Т-72, Т-80, Т-84, а также бронетранспортеры, боевые машины пехоты и другие виды оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ стоит открывать огонь на опережение, а обострение на фронте назвал традиционным.