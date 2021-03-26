У ПЦУ розповіли, чому католики святкують Великдень на місяць раніше

Для вірян католицької та православної церкви день святкування Великодня залежить від дати першого весняного повного місяця.

Про це для Укрінформ пояснив ієрарх Православної церкви України Євстратій Зоря.

"Різниця в даті святкування Великодня католиків і православних пояснюється тим, від якої дати відраховується перший повний місяць", – сказав священнослужитель.

Євстратій пояснив, що православні ведуть відлік дня святкування Великодня від дати рівнодення за юліанським календарем. А католики і протестанти обчислюють день астрономічного рівнодення. Звідси і різниця між двома датами в тридцять днів.

"І тому десь раз на п'ять років дати святкування збігаються, іноді різниця у святкуванні становить тиждень, а іноді така велика різниця фактично на місяць", – додав він.

У 2021 році католицький Великдень святкується 4 квітня, а православний – 2 травня.

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