Зеленский посмертно наградил "отцов" Конституции. Полный список
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями, а также присвоил почетные звания десяткам украинцев. Среди них авторы Конституции Виктор Мусияка и Михаил Сирота.
Соответствующий указ № 274/2021 от 28 июня опубликован на сайте главы государства. В нем отмечается, что авторы Основного закона посмертно награждены орденами Свободы (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).
"За значительный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, существенные трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 25-й годовщины принятия Конституции", – сказано в документе.
Нагородити орденом Свободи
МУСІЯКУ Віктора Лаврентійовича (посмертно) - народного депутата України II та IV скликань Верховної Ради України
СИРОТУ Михайла Дмитровича (посмертно) - народного депутата України II, III та VI скликань Верховної Ради України
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня
БЕРШЕДУ Євгена Романовича - Надзвичайного і Повноважного Посла України, виконувача обов’язків директора Інституту законодавства Верховної Ради України
МОРГУНА Володимира Васильовича - директора Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, академіка НАН України
Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня
ЗАВАЛЕВСЬКОГО Юрія Івановича - першого заступника директора Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти", м.Київ
КОСТЮЧЕНКА Леоніда Михайловича - народного депутата України II скликання Верховної Ради України
НЕПОМНЯЩОГО Олександра Михайловича - президента громадської спілки "Міждержавна гільдія інженерів консультантів", м.Київ
НОРА Василя Тимофійовича - професора, завідувача кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка
ШАПАРЕНКА Олександра Максимовича - віце-президента Асоціації ветеранів спорту України, м.Київ
Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня
БЕССАРАБА Олександра Семеновича - проректора Національного університету харчових технологій, м.Київ
ДАНИЛЕНКА Віктора Михайловича - завідувача відділу Інституту історії України Національної академії наук України
ДЯДЮРУ Миколу Володимировича - головного диригента державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка", м.Київ
КИРИЧЕНКА Василя Петровича - генерального директора сільськогосподарського товариства "Світоч", Полтавська область
КОЦЮБУ Віктора Юрійовича - заступника генерального конструктора – начальника дослідно-конструкторського бюро акціонерного товариства "Мотор Січ", м.Запоріжжя
МИЗУ Сергія Васильовича - начальника комунального підприємства "Міське управління житлово-комунального господарства" Чорноморської міської ради, Одеська область
РУСАНОВА Юрія Анатолійовича - голову громадської організації "Чернігівська обласна асоціація ветеранів та інвалідів Афганістану та антитерористичної операції"
ЧЕРНИШОВА Михайла Анатолійовича - генерального директора товариства "Вестрон", м.Харків
Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
АЛАХВЕРДІЄВА Саміра Шіркана огли - начальника відділу управління Департаменту Офісу Генерального прокурора
БЕРЕЗОВСЬКОГО Михайла Наумовича - директора з будівництва та соціального розвитку акціонерного товариства "Мотор Січ", м.Запоріжжя
ВЛАСЮКА Олега Феодосійовича - голову правління акціонерного товариства "Дубномолоко", Рівненська область
ВОЛОСОВЦЯ Олександра Петровича - завідувача кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, м.Київ
ГЕРМАНА Ігоря Миколайовича - першого заступника Дрогобицького міського голови, Львівська область
КОФМАНА Бориса Яковича - члена Одеської регіональної асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів
ЛЄСНОГО Сергія Євгеновича - суддю Сихівського районного суду м.Львова у відставці
ОЛІЙЧЕНКА Ігоря Михайловича - професора кафедри Національного університету "Чернігівська політехніка"
ОСТАПЧУКА Анатолія Миколайовича - завідувача реставраційної майстерні Національного заповідника "Софія Київська", м.Київ
ПИРОГОВА Леоніда Олексійовича - заступника генерального конструктора акціонерного товариства "Мотор Січ", м.Запоріжжя
РИНДЗАКА Тадея Йосиповича - головного художника Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
СІНАЙКА Олега Олександровича - заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень, м.Київ
СКИБЕНКА Олексія Ігоровича - прокурора відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора
СМИРНОВА Віктора Володимировича (посмертно) - голову Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
ЧЕРЧАТОГО Олександра Івановича - директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області
ШАМИЧА Олександра Миколайовича - голову громадської організації "Колегія футбольних арбітрів та спостерігачів м.Києва"
ШЕВЧУКА Святослава Юрійовича - Главу Української греко-католицької церкви, м.Київ
ШКВИРУ Євгена Володимировича - консула Генерального консульства України в Мілані, Італійська Республіка
ЩЕРСЬКОГО Кшиштофа - Державного секретаря Канцелярії Президента Республіки Польща – Керівника Бюро з міжнародної політики, громадянина Республіки Польща
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
ВИНОГРАДОВА Кирила Олеговича - лікаря філії державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" у Львівській області
ТІШКОВА Сергія Михайловича - заступника директора відокремленого підрозділу "Вертольоти Мотор Січ" акціонерного товариства "Мотор Січ", м.Запоріжжя
Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня
УЛЬЯНЕНКО Наталію Борисівну - директора Київського представництва акціонерного товариства "Мотор Січ"
Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня
ЛЕХОВІЦЕР Зою Василівну - начальника бюро акціонерного товариства "Мотор Січ", м.Запоріжжя
МАЛЮГУ Анжелу Володимирівну - керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
ОГАНЕЗОВУ-ГРИГОРЕНКО Ольгу Вадимівну - професора кафедри Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
БАБЕНКО Тетяну Олександрівну - машиніста основного виробництва товариства "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська", Донецька область
ГАЛУЗОВУ Яну Олексіївну - начальника бюро акціонерного товариства "Мотор Січ", м.Запоріжжя
ДЕНИСЕНКО Оксану Вадимівну - генерального директора комунального некомерційного підприємства "Центр громадського здоров’я Одеської обласної ради"
ДИМЕНКО Лідію Василівну - головного бухгалтера державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти", м.Київ
КАБАНОВУ Людмилу Олексіївну - швачку цеху акціонерного товариства "Санта Україна", Миколаївська область
КРАВЧЕНКО Ірину Миколаївну - генерального директора державного підприємства "Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
ЛАЗАРЄВУ Зінаїду Тимофіївну - начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області
МАКСИМЕНКО Олену Михайлівну - керівника філії у місті Радомишль громадської організації "Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО", Житомирська область
МАЛАШИЧ Юлію Юріївну - начальника відділу Департаменту Офісу Генерального прокурора
ПЕДЯШ Тетяну Іванівну - матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу, Рівненська область
СКАЛОЗУБ Віру Андріївну - керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
СОЛЯНИК-ГОЛУБЕНКО Ілону Геннадіївну - актрису, провідного майстра сцени комунального підприємства культури "Дніпровський академічний театр драми та комедії" Дніпропетровської обласної ради
ТИЩЕНКО Юлію Анатоліївну - керівника центру суспільних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, м.Київ
ТРОПЕШКО Валентину Іванівну - учительку Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови № 7 Запорізької міської ради
ШАРАЙ Галину Миколаївну - директора товариства "ЛКА", Миколаївська область
Нагородити орденом Данила Галицького
ПАЛАГНЮКА Юрія Володимировича - полковника
ХОМЕНКА Ігоря Володимировича - полковника юстиції
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
ГРІМОВА Олексія Вадимовича - полковника
НІМЧЕНКА Дмитра Васильовича - підполковника
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
КАЛАШНИКА Артема Володимировича - старшого оперуповноваженого відділу Управління Головного управління Державного бюро розслідувань, капітана Державного бюро розслідувань
ПУЗИРЕВСЬКОГО Івана Євгеновича - слідчого відділу Управління Головного управління Державного бюро розслідувань, майора Державного бюро розслідувань
Нагородити медаллю "За працю і звитягу"
БАРАДУЛІНА Миколу Григоровича - слюсаря цеху акціонерного товариства "АЗОТ", м.Черкаси
БОНДАРЕНКО Ірину Михайлівну - апаратника цеху акціонерного товариства "Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ", Луганська область
КИР’ЯН Ольгу Олексіївну - заступника начальника відділу управління Секретаріату Центральної виборчої комісії
ЛЕВБАРГА Овсія Семеновича - начальника лабораторії відділу науково-виробничого інституту державного підприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів", м.Київ
ЛУШПІЄНКА Вадима Миколайовича - начальника відділу Департаменту Офісу Генерального прокурора
РОМАНЧУКА Романа Васильовича - заступника начальника Департаменту – начальника управління Офісу Генерального прокурора
Присвоїти почесні звання:
"НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"
КАСПРУК Тетяні Андріївні - провідному майстрові сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса
КНИШУ Павлу Петровичу - генеральному директорові державного підприємства "Дирекція пересувних циркових колективів України", м.Київ
РУДОМУ Роману Антоновичу - співакові-вокалісту, композиторові, аранжувальнику, м.Київ
ЯНКУ Юрію Володимировичу - директорові – головному диригенту комунального підприємства "Харківська обласна філармонія"
"ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"
БАЧИКУ Сергію Володимировичу - акторові драми Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка
БОЙМУК Наталії Григорівні - артистці драми державного підприємства "Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької", м.Львів
БОРСУК Олесі Володимирівні - художньому керівникові народного художнього колективу "Спортивно-танцювальний ансамбль "Пульс" Центру творчості "Шевченківець" Шевченківського району м.Києва
ВОДИЧЕВУ Андрію Володимировичу - провідному майстрові сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса
ГУЩИНУ Віктору Олександровичу - артистові комунального закладу "Житомирський академічний обласний театр ляльок" Житомирської обласної ради
РИБЦІ-ПАРХОМЕНКО Наталії Володимирівні - провідному майстрові сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса
СІЧКУ Петру Ігоровичу - артистові оркестру державного підприємства "Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької", м.Львів
ТКАЧУКУ Ярославу Олеговичу - артистові балету – провідному майстру сцени державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка", м.Київ
ЦИГАНСЬКІЙ Тетяні Михайлівні - артистці-вокалістці, провідному майстрові сцени обласного комунального закладу "Харківський академічний театр музичної комедії"
ЩЕРБАТІЙ Тетяні Іванівні - акторці, майстрові сцени комунального закладу "Одеський обласний театр ляльок"
"ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ"
ТУРЧЕНКУ Ігорю Вікторовичу - директорові державного підприємства "Дороги Харківщини"
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"
ГУТАКУ Віктору Анатолійовичу - учителеві комунального закладу загальної середньої освіти I–III ступенів "Варвинський ліцей № 1" Варвинської селищної ради, Чернігівська область
ЛИМАРЕНКУ Володимиру Анатолійовичу - учителеві спеціалізованої економіко-правової школи приватного вищого навчального закладу Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія"
ЛУНІНІЙ Ларисі Григорівні - учительці Харківської спеціалізованої школи I–III ступенів № 119 Харківської міської ради
МОСЯКІНІЙ Надії Тадеївні - учительці школи I–III ступенів № 1 Шевченківського району м.Києва
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
ВІДЕЙКУ Михайлу Юрійовичу - завідувачеві науково-дослідної лабораторії Київського університету імені Бориса Грінченка
ДОВГАНЮ Валерію Івановичу - старшому науковому співробітникові науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницька область
КИЗИЛОВІЙ Віталіні Володимирівні - професорові кафедри державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
МУДРОМУ Степану Івановичу - завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка
НІКОГОСЯНУ Левону Рубеновичу - завідувачеві кафедри Одеського національного медичного університету
ПІЧУГІНУ Сергію Федоровичу - завідувачеві кафедри Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
ТАРАСЕВИЧУ Миколі Івановичу - заступникові директора Фізико-технічнологічного інституту металів та сплавів Національної академії наук України
ШУАІБОВУ Олександру Каміловичу - професорові кафедри державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет", Закарпатська область
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ"
АРДЕЛЯНУ Максиму Валентиновичу - головному режисерові проектів товариства "Таврійські ігри", м.Київ
ВАКАЛЮКУ Петру Васильовичу - доцентові кафедри навчально-наукового інституту мистецтв державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", м.Івано-Франківськ
КЛЕЩУКОВУ Володимиру Петровичу - викладачеві комунального позашкільного навчального закладу "Дитяча школа мистецтв № 4 міста Одеси"
КРУЧИНІНІЙ Євгенії Іванівні - директорові Дитячої художньої школи м.Миколаєва
МАНЕЛЮК Еллі Валеріївні - викладачеві кафедри хореографії Рівненського державного гуманітарного університету
МАРЧЕНКУ Валерію Віталійовичу - доцентові кафедри Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв
МИСАКУ Юрію Орестовичу - директорові – художньому керівнику Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва, м.Львів
ПАСТУХУ Богдану Петровичу - поетові-пісняру, Львівська область
ПРИХОДЬКО Олені Василівні - завідувачеві відділу комунального закладу "Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая" Закарпатської обласної ради
СВИСТУНУ Артему Олександровичу - директорові – художньому керівнику Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДОНОР УКРАЇНИ"
БУРЛАЦІ Олексію Васильовичу - донорові, м.Суми
ГОРДІЮ Петру Петровичу - донорові, Волинська область
КОВАЛЕНКУ Володимиру Васильовичу - донорові, м.Суми
КРАВЧЕНКУ Олексію Леонідовичу - донорові, м.Суми
РОМАНЦЮ Володимиру Володимировичу - донорові, Житомирська область
ПЕРВІШКУ Миколі Олександровичу - донорові, Полтавська область
СКУБІ Михайлу Юрійовичу - донорові, м.Суми
ТЕРНОВИКУ Дмитру Миколайовичу - донорові, Волинська область
ТИМОФЄЄВУ Ігорю Анатолійовичу - донорові, Волинська область
ТИТАРЕНКУ Миколі Володимировичу - донорові, Полтавська область
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"
БАКУТІ Сергію Віталійовичу - начальникові Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області
ВАДІМОВІЙ Наталії Іванівні - заступникові керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії
ЛУЦИКУ Роману Олеговичу - голові профспілкової організації, головному консультанту Управління Департаменту Офісу Президента України
НАУМОВІЙ Любові Юріївні - начальникові управління апарату Президії Національної академії медичних наук України
НЕМИКІНІЙ Людмилі Петрівні - віце-президентові Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області
ПІДГОРОДЕЦЬКІЙ Любові Миколаївні - заступникові директора Департаменту Державної служби фінансового моніторингу України
РУСИН Марині Іванівні - першому заступникові директора товариства "ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС", м.Київ
СІМАКУ Сергію Васильовичу - професорові кафедри Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, м.Київ
ТКАЧУ Івану Миколайовичу - начальникові навчально-наукового центру оборонного менеджменту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України
УДОВЕНКО Тетяні Леонідівні - головному бухгалтерові державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" Міністерства молоді та спорту України
ФЕДОРИЧАКУ Миколі Михайловичу - начальникові управління Трускавецької міської ради, Львівська область
ШЕВНІНУ Сергію Михайловичу - директорові Департаменту Міністерства внутрішніх справ України
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ"
ГОРДУС Ользі Миколаївні - старшому редакторові товариства "Телерадіокомпанія Академ-ТВ", м.Суми
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"
ДАХНО Ларисі Олександрівні - медичному директорові підприємства "Стоматологічна клініка доктора Дахно", м.Київ
ІВАНОВІЙ Галині Петрівні - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства "Київська міська клінічна лікарня № 6"
КАЧУРУ Олександру Юрійовичу - генеральному директорові комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради "Київський обласний перинатальний центр"
КОВАЛЬ Галині Володимирівні - медичному директорові комунального некомерційного підприємства "Фтизіопульмонологічний медичний центр" Херсонської обласної ради
КРИШТОПІ Михайлу Васильовичу - головному лікареві товариства "Лікувально-діагностичний центр "Перша чоловіча клініка", м.Київ
ЛИСИЦІ Олександру Володимировичу - завідувачеві відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров’я України
МАКСАКОВІЙ Ірині Сергіївні - завідувачеві відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров’я України
МАРУШКУ Євгену Юрійовичу - старшому науковому співробітникові відділу, лікарю державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України"
МАРЦИНКЕВИЧУ Олександру Олександровичу - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради
МЕЛЬНИЧУКУ Василю Дмитровичу - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства "Уманська міська лікарня" Черкаської обласної ради
МИХАЙЛЮКУ Федору Володимировичу - головному лікареві відокремленого підрозділу "Одеська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги"
ПУЛИКУ Ігорю Юрійовичу - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради"
РОДІОНОВІЙ Людмилі Яківні - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства "Київська міська клінічна лікарня № 4"
РЯБОКОНЬ Олені Вячеславівні - завідувачеві кафедри Запорізького державного медичного університету
САЗОНОВІЙ Інні Євгеніївні - головному спеціалістові відділу Департаменту Луганської обласної державної адміністрації
САФОНОВУ Роману Валерійовичу - виконувачеві обов’язків генерального директора державної установи "Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України"
СТАРЕНЬКІЙ Світлані Яківні - завідувачеві відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров’я України
ТЕРЕХОВУ Роману Леонідовичу - виконувачеві обов’язків генерального директора державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України"
ШКВАРКОВСЬКОМУ Ігорю Володимировичу - лікареві відділення обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги"
ШУЛЬЗІ Дмитру Івановичу - лікареві відділення комунального підприємства "Криворізька міська клінічна лікарня № 8" Криворізької міської ради, Дніпропетровська область
ЯРМОЛЕНКО Ользі Маркіянівні - заступникові начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ"
ВІТРЯКУ Анатолію Вікторовичу - директорові державного підприємства "Білоцерківське лісове господарство", Київська область
КАЦАЛАПУ Василю Федоровичу - члену Товариства лісівників України, Сумська область
ОРЕНДОВИЧУ Віктору Романовичу - головному лісничому державного підприємства "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Сторожинецький держспецлісгосп", Чернівецька область
САХНЮКУ Віктору Анатолійовичу - начальникові Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства
"ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ"
АНДРИЧ Вірі Іллівні - майстрині декоративно-ужиткового мистецтва, Чернівецька область
ДРАГОЛЮК Анні Стефанівні - майстрині гончарного мистецтва, Львівська область
"ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТАЛУРГ УКРАЇНИ"
ІГНАТ’ЄВУ Володимиру Олександровичу - агломератникові цеху акціонерного товариства "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"
НАГАЮ Володимиру Даниловичу - головному експертові акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", Донецька область
"ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ"
МАТВЄЄВУ Олександру Олександровичу - слюсареві Павлоградського механічного заводу державного підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова", Дніпропетровська область
РОЖНОВУ Олександру Івановичу - головному інженерові акціонерного товариства "Вовчанський агрегатний завод", Харківська область
СУХОБРУСУ Ігорю Івановичу - головному конструкторові державного підприємства "Оризон-Навігація", Черкаська область
ХАНДРУСЮ Володимиру Вікторовичу - заступникові директора Волочиського машинобудівного заводу акціонерного товариства "Мотор Січ", Хмельницька область
ХАРЧЕНКУ Віталію Григоровичу - начальникові відділення державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченка
"ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТРОЛОГ УКРАЇНИ"
ЧЕВАЛІ Володимиру Олександровичу - заступникові генерального директора державного підприємства "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ"
ГОЦУЛЯКУ Василю Івановичу - ветеринарові, директору товариства "Агрофірма "Уланівська", Вінницька область
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
АНИШИНЦЮ Олександру Олександровичу - викладачеві Школи мистецтв міста Хуста, Закарпатська область
БУДЯНСЬКОМУ Дмитру Васильовичу - ведучому програм Палацу культури "Хімік", м.Суми
ВАЩУК Ользі Миколаївні - виконувачеві обов’язків доцента кафедри Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, м.Київ
ГРІЩЕНКУ Сергію Івановичу - начальникові служби державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка", м.Київ
КОНОНЕНКО Тетяні Василівні - провідному методистові районного методичного центру народної творчості та культурно-дозвіллєвої роботи Великобагачанського району, Полтавська область
КОРНІЄНКО Світлані Іванівні - головному режисерові комунального закладу "Охтирський міський центр культури і дозвілля", Сумська область
ПОХИЛЬКО Наталії Миколаївні - директорові комунального підприємства "Палац дозвілля", м.Полтава
ПТАШНИК Надії Кастусівні - викладачеві Андрушівської школи мистецтв імені М.Максименка Андрушівської міської ради, Житомирська область
САЛЬНИКОВІЙ Валентині Олександрівні - директорові комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Дитяча школа мистецтв № 6", м.Харків
СБІТНЄВІЙ Людмилі Миколаївні - професорові кафедри державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
СТРЕМБІЦЬКОМУ Юрію Олеговичу - керівникові хореографічного колективу Обухівського міського будинку культури, Київська область
СТУЛІШЕНКУ Павлу Валерійовичу - викладачеві комунального вищого навчального закладу "Ужгородський музичний коледж імені Д.Є.Задора" Закарпатської обласної ради
ТЕМЧЕНКО Юлії Сергіївні - директорові Черкаської дитячої музичної школи № 1 імені М.В.Лисенка
ХАСАНОВІЙ Іветті Маратівні - науковому співробітникові Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, м.Київ
ЮРЧИКУ Петру Ярославовичу - начальникові відділу Старосамбірської районної державної адміністрації, Львівська область
ЮЩЕНКУ Юрію Володимировичу - керівникові літературно-драматичної частини комунального закладу "Одеський обласний театр ляльок"
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"
БИКОВСЬКОМУ Тімуру Валерійовичу - доцентові кафедри Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ
БУРІЙ Антоніні Василівні - завідувачеві комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 288" Дніпровської міської ради
ГОРБАНЮ Річарду Анатолійовичу - професорові кафедри приватного закладу вищої освіти "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого"
ГУМЕНЮК Галині Михайлівні - директорові закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Зірочка" Долинської міської ради, Івано-Франківська область
ЗАБЛОДСЬКОМУ Миколі Миколайовичу - професорові кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, м.Київ
КАРАУЛЬНІЙ Наталії Вікторівні - ученому секретареві науково-дослідної частини, директору Науково-консультаційного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КІКТО Світлані Михайлівні - директорові відокремленого структурного підрозділу Київського індустріального коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури
КОТЕНКУ Володимиру Володимировичу - деканові факультету Державного університету "Житомирська політехніка"
КУПАЛОВІЙ Галині Іванівні - завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
МИРНІЙ Лілії Анатоліївні - методистові науково-методичного центру Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти
НАУМЕНКОВІЙ Світлані Валентинівні - професорові кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПАРАЩЕНКО Людмилі Іванівні - директорові товариства "Загальноосвітній навчальний заклад "Київський ліцей бізнесу" Шевченківського району м.Києва
ПШЕНИЧНІЙ Любові Василівні - першому проректорові Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка
СЛОБОДЯНУ Сергію Олеговичу - проректорові, професору кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м.Миколаїв
СУРКОВІЙ Ганні Павлівні - директорові комунального позашкільного навчального закладу "Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості"
ФАКТОР Людмилі Володимирівні - директорові Навчально-виховного комплексу з поглибленим вивченням англійської мови "Кияночка" Шевченківського району м.Києва
ФУТОРНОМУ Сергію Михайловичу - завідувачеві кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України, м.Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ"
ВОВК Лесі Григорівні - директорові комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти"
ГОРІЛЧАНІЙ Тетяні Дмитрівні - сестрі медичній комунального некомерційного підприємства "Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної ради"
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ"
ГІНДІКІНУ Анатолію Ісаковичу - начальникові науково-технічного випробувального центру Українського науково-технічного інституту сертифікації та випробувань електрообладнання, м.Київ
ЗЯБЧЕНКУ Юрію Дмитровичу - головному інженерові товариства "Оператор газотранспортної системи України", м.Київ
МЕНШАКОВУ Олександру Петровичу – машиністові бульдозера акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", Дніпропетровська область
СОРОЧЕНКУ Дмитру Миколайовичу - директорові підрозділу товариства "Оператор газотранспортної системи України", м.Київ
ХУТОРНОМУ Олексію Олексійовичу - старшому апаратникові цеху акціонерного товариства "АЗОТ", м.Черкаси
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ"
БОГАЧУКУ Володимиру Яковичу - заступникові голови Старокостянтинівської районної державної адміністрації, Хмельницька область
МАТЕЙЧИКУ Василю Петровичу - деканові факультету Національного транспортного університету, м.Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ"
ЗОЗУЛІ Сергію Володимировичу - першому заступникові генерального директора товариства "Волочиськ-агро", Хмельницька область
КОЗАРІЙЧУКУ Василю Дмитровичу - директорові сільськогосподарського товариства "Україна", Чернівецька область
ПАХАЛОВИЧУ Миколі Івановичу - голові селянсько-фермерського господарства "Серпанок", Київська область
СОЛОШЕНКУ Михайлу Васильовичу - директорові Іванівської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, Сумська область
ФАРАДЖЕВУ Олександру Фатуловичу - директорові селянсько-фермерського господарства "Баштанар", Одеська область
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ"
ВАСИЛИК Ларисі Степанівні - ветеранові Ярмолинецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Хмельницька область
ПАВЛИК Лідії Григорівні - заступникові директора Сумського обласного центру зайнятості
ПРАВНИКУ Івану Григоровичу - директорові Кам’янець-Подільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Хмельницька область
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ"
ВАСИЛЕНКО Світлані Миколаївні - завідувачеві сектору Управління справами Апарату Верховної Ради України
ЗЕЛІНСЬКОМУ Ігорю Михайловичу - електромонтерові служби дирекції "Рембудексплуатація" державного підприємства "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв", м.Київ
КАЩУКУ Олександру Степановичу - керівникові відділу Державного управління справами
КОНДРАТЮКУ Сергію Миколайовичу - заступникові Житомирського міського голови
МАГДИСЮКУ Сергію Володимировичу - директорові Департаменту Харківської обласної державної адміністрації
МАТВІЄНКУ Анатолію Тихоновичу - директорові Київського державного коледжу туризму та готельного господарства
ПАНОВУ Віталію Володимировичу - генеральному директорові комунального підприємства "Харківводоканал"
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРИРОДООХОРОНЕЦЬ УКРАЇНИ"
ГАЦЬКУ Анатолію Анатолійовичу - начальникові Державної екологічної інспекції у Луганській області – головному державному інспекторові з охорони навколишнього природного середовища Луганської області
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"
АВАМІЛЄВІЙ Еміне Родіонівні - голові Ліги кримськотатарських юристів "Ініціум", Автономна Республіка Крим
БОНДАРЕВУ Олексію Борисовичу - головному консультантові Директорату Офісу Президента України
ВИЛКОВУ Сергію Валентиновичу - голові Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, м.Київ
ГОВДІ Роману Михайловичу - першому заступникові Генерального прокурора
ГРЕЧАНЮКУ Сергію Костянтиновичу - начальникові Департаменту Міністерства юстиції України
ПРИЙМАЧКУ Вадиму Вікторовичу - начальникові відділу Управління Головного управління Державного бюро розслідувань, полковнику Державного бюро розслідувань
ЧОБІТКУ Богдану Петровичу - керівникові Управління Державного бюро розслідувань
ШУМЕЙКУ Дмитру Олександровичу - начальникові Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві, полковнику поліції
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФАРМАЦІЇ УКРАЇНИ"
ТАХТАУЛОВІЙ Наталі Олексіївні - начальникові управління Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"
ВОЛКОВУ Олександру Анатолійовичу - члену виконавчого комітету Федерації баскетболу України, м.Київ
ГУРОВИЧУ Іллі Ароновичу - генеральному секретарю Федерації боксу України, м.Київ
ДАІАУРІ Важі Шотайовичу - тренерові-викладачу закладу "Міська дитячо-юнацька спортивна школа № 5" м.Вінниці
ЗАХАРОВІЙ Галині Петрівні - члену комісії Асоціації ветеранів спорту України, м.Київ
КОЛЕСНІЧЕНКУ Сергію Олександровичу - тренерові-викладачу обласного комунального закладу "Сумська обласна школа вищої спортивної майстерності"
КОРСУНСЬКІЙ Валентині Серафимівні - заступникові директора первинної організації громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Україна" – "Центральна школа вищої спортивної майстерності", м.Київ
КУЗНЕЦОВІЙ Тетяні Олександрівні - тренерові-викладачу Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи № 3 Херсонської міської ради
КУШЛИКУ Петру Івановичу - членові технічного департаменту Івано-Франківської обласної асоціації футболу
МИЛЕХИНУ Анатолію Миколайовичу - тренерові-викладачу відділення Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності
НОВІКУ Василю Васильовичу - старшому тренерові-викладачу комунального закладу "Кременчуцька міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з боротьби дзюдо", Полтавська область
СИЛЮТІНУ Віктору Павловичу - тренерові-викладачу комунального позашкільного навчального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1", м.Одеса
СТЕЦЕНКУ Олександру Васильовичу - заступникові директора Департаменту – начальнику відділу Міністерства молоді та спорту України
ШКАЛІКОВІЙ Людмилі Миколаївні - тренерові-викладачу комунального закладу "Школа вищої спортивної майстерності", м.Черкаси
ЮРЧАКУ Олексію Анатолійовичу - директорові комунального закладу "Житомирська дитячо-юнацька спортивна школа "Авангард" Житомирської обласної ради
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ"
ВОВЧКУ Василю Івановичу - художникові-живописцю, Закарпатська область
ІВАНОВІЙ Ганні Віталіївні - скульпторові, м.Харків
ЧЕПУРНІЙ Каріні Олексіївні - головному художникові комунального закладу "Черкаський академічний театр ляльок Черкаської обласної ради"
ЯДЧУК-БОГОМАЗОВІЙ Тетяні Степанівні - художниці, викладачеві Луцької художньої школи, Волинська область.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня украинцы отметили День Конституции. О том, как проходили праздничные мероприятия в стране, – читайте в нашей хронике.