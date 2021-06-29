Зеленский посмертно наградил 'отцов' Конституции. Полный список

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями, а также присвоил почетные звания десяткам украинцев. Среди них авторы Конституции Виктор Мусияка и Михаил Сирота.

Соответствующий указ № 274/2021 от 28 июня опубликован на сайте главы государства. В нем отмечается, что авторы Основного закона посмертно награждены орденами Свободы (чтобы посмотреть весь список, доскролльте страницу до конца).

"За значительный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, существенные трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 25-й годовщины принятия Конституции", – сказано в документе.

Видео дня

Нагородити орденом Свободи

МУСІЯКУ Віктора Лаврентійовича (посмертно) - народного депутата України II та IV скликань Верховної Ради України

СИРОТУ Михайла Дмитровича (посмертно) - народного депутата України II, III та VI скликань Верховної Ради України

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня

БЕРШЕДУ Євгена Романовича - Надзвичайного і Повноважного Посла України, виконувача обов’язків директора Інституту законодавства Верховної Ради України

МОРГУНА Володимира Васильовича - директора Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, академіка НАН України

Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня

ЗАВАЛЕВСЬКОГО Юрія Івановича - першого заступника директора Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти", м.Київ

КОСТЮЧЕНКА Леоніда Михайловича - народного депутата України II скликання Верховної Ради України

НЕПОМНЯЩОГО Олександра Михайловича - президента громадської спілки "Міждержавна гільдія інженерів консультантів", м.Київ

НОРА Василя Тимофійовича - професора, завідувача кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

ШАПАРЕНКА Олександра Максимовича - віце-президента Асоціації ветеранів спорту України, м.Київ

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

БЕССАРАБА Олександра Семеновича - проректора Національного університету харчових технологій, м.Київ

ДАНИЛЕНКА Віктора Михайловича - завідувача відділу Інституту історії України Національної академії наук України

ДЯДЮРУ Миколу Володимировича - головного диригента державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка", м.Київ

КИРИЧЕНКА Василя Петровича - генерального директора сільськогосподарського товариства "Світоч", Полтавська область

КОЦЮБУ Віктора Юрійовича - заступника генерального конструктора – начальника дослідно-конструкторського бюро акціонерного товариства "Мотор Січ", м.Запоріжжя

МИЗУ Сергія Васильовича - начальника комунального підприємства "Міське управління житлово-комунального господарства" Чорноморської міської ради, Одеська область

РУСАНОВА Юрія Анатолійовича - голову громадської організації "Чернігівська обласна асоціація ветеранів та інвалідів Афганістану та антитерористичної операції"

ЧЕРНИШОВА Михайла Анатолійовича - генерального директора товариства "Вестрон", м.Харків

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

АЛАХВЕРДІЄВА Саміра Шіркана огли - начальника відділу управління Департаменту Офісу Генерального прокурора

БЕРЕЗОВСЬКОГО Михайла Наумовича - директора з будівництва та соціального розвитку акціонерного товариства "Мотор Січ", м.Запоріжжя

ВЛАСЮКА Олега Феодосійовича - голову правління акціонерного товариства "Дубномолоко", Рівненська область

ВОЛОСОВЦЯ Олександра Петровича - завідувача кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, м.Київ

ГЕРМАНА Ігоря Миколайовича - першого заступника Дрогобицького міського голови, Львівська область

КОФМАНА Бориса Яковича - члена Одеської регіональної асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів

ЛЄСНОГО Сергія Євгеновича - суддю Сихівського районного суду м.Львова у відставці

ОЛІЙЧЕНКА Ігоря Михайловича - професора кафедри Національного університету "Чернігівська політехніка"

ОСТАПЧУКА Анатолія Миколайовича - завідувача реставраційної майстерні Національного заповідника "Софія Київська", м.Київ

ПИРОГОВА Леоніда Олексійовича - заступника генерального конструктора акціонерного товариства "Мотор Січ", м.Запоріжжя

РИНДЗАКА Тадея Йосиповича - головного художника Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

СІНАЙКА Олега Олександровича - заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень, м.Київ

СКИБЕНКА Олексія Ігоровича - прокурора відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора

СМИРНОВА Віктора Володимировича (посмертно) - голову Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

ЧЕРЧАТОГО Олександра Івановича - директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області

ШАМИЧА Олександра Миколайовича - голову громадської організації "Колегія футбольних арбітрів та спостерігачів м.Києва"

ШЕВЧУКА Святослава Юрійовича - Главу Української греко-католицької церкви, м.Київ

ШКВИРУ Євгена Володимировича - консула Генерального консульства України в Мілані, Італійська Республіка

ЩЕРСЬКОГО Кшиштофа - Державного секретаря Канцелярії Президента Республіки Польща – Керівника Бюро з міжнародної політики, громадянина Республіки Польща

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

ВИНОГРАДОВА Кирила Олеговича - лікаря філії державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" у Львівській області

ТІШКОВА Сергія Михайловича - заступника директора відокремленого підрозділу "Вертольоти Мотор Січ" акціонерного товариства "Мотор Січ", м.Запоріжжя

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

УЛЬЯНЕНКО Наталію Борисівну - директора Київського представництва акціонерного товариства "Мотор Січ"

Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня

ЛЕХОВІЦЕР Зою Василівну - начальника бюро акціонерного товариства "Мотор Січ", м.Запоріжжя

МАЛЮГУ Анжелу Володимирівну - керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

ОГАНЕЗОВУ-ГРИГОРЕНКО Ольгу Вадимівну - професора кафедри Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

БАБЕНКО Тетяну Олександрівну - машиніста основного виробництва товариства "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська", Донецька область

ГАЛУЗОВУ Яну Олексіївну - начальника бюро акціонерного товариства "Мотор Січ", м.Запоріжжя

ДЕНИСЕНКО Оксану Вадимівну - генерального директора комунального некомерційного підприємства "Центр громадського здоров’я Одеської обласної ради"

ДИМЕНКО Лідію Василівну - головного бухгалтера державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти", м.Київ

КАБАНОВУ Людмилу Олексіївну - швачку цеху акціонерного товариства "Санта Україна", Миколаївська область

КРАВЧЕНКО Ірину Миколаївну - генерального директора державного підприємства "Київський обласний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

ЛАЗАРЄВУ Зінаїду Тимофіївну - начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області

МАКСИМЕНКО Олену Михайлівну - керівника філії у місті Радомишль громадської організації "Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО", Житомирська область

МАЛАШИЧ Юлію Юріївну - начальника відділу Департаменту Офісу Генерального прокурора

ПЕДЯШ Тетяну Іванівну - матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу, Рівненська область

СКАЛОЗУБ Віру Андріївну - керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту

СОЛЯНИК-ГОЛУБЕНКО Ілону Геннадіївну - актрису, провідного майстра сцени комунального підприємства культури "Дніпровський академічний театр драми та комедії" Дніпропетровської обласної ради

ТИЩЕНКО Юлію Анатоліївну - керівника центру суспільних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, м.Київ

ТРОПЕШКО Валентину Іванівну - учительку Запорізької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови № 7 Запорізької міської ради

ШАРАЙ Галину Миколаївну - директора товариства "ЛКА", Миколаївська область

Нагородити орденом Данила Галицького

ПАЛАГНЮКА Юрія Володимировича - полковника

ХОМЕНКА Ігоря Володимировича - полковника юстиції

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ГРІМОВА Олексія Вадимовича - полковника

НІМЧЕНКА Дмитра Васильовича - підполковника

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

КАЛАШНИКА Артема Володимировича - старшого оперуповноваженого відділу Управління Головного управління Державного бюро розслідувань, капітана Державного бюро розслідувань

ПУЗИРЕВСЬКОГО Івана Євгеновича - слідчого відділу Управління Головного управління Державного бюро розслідувань, майора Державного бюро розслідувань

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

БАРАДУЛІНА Миколу Григоровича - слюсаря цеху акціонерного товариства "АЗОТ", м.Черкаси

БОНДАРЕНКО Ірину Михайлівну - апаратника цеху акціонерного товариства "Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ", Луганська область

КИР’ЯН Ольгу Олексіївну - заступника начальника відділу управління Секретаріату Центральної виборчої комісії

ЛЕВБАРГА Овсія Семеновича - начальника лабораторії відділу науково-виробничого інституту державного підприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів", м.Київ

ЛУШПІЄНКА Вадима Миколайовича - начальника відділу Департаменту Офісу Генерального прокурора

РОМАНЧУКА Романа Васильовича - заступника начальника Департаменту – начальника управління Офісу Генерального прокурора

Присвоїти почесні звання:

"НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"

КАСПРУК Тетяні Андріївні - провідному майстрові сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса

КНИШУ Павлу Петровичу - генеральному директорові державного підприємства "Дирекція пересувних циркових колективів України", м.Київ

РУДОМУ Роману Антоновичу - співакові-вокалісту, композиторові, аранжувальнику, м.Київ

ЯНКУ Юрію Володимировичу - директорові – головному диригенту комунального підприємства "Харківська обласна філармонія"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"

БАЧИКУ Сергію Володимировичу - акторові драми Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка

БОЙМУК Наталії Григорівні - артистці драми державного підприємства "Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької", м.Львів

БОРСУК Олесі Володимирівні - художньому керівникові народного художнього колективу "Спортивно-танцювальний ансамбль "Пульс" Центру творчості "Шевченківець" Шевченківського району м.Києва

ВОДИЧЕВУ Андрію Володимировичу - провідному майстрові сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса

ГУЩИНУ Віктору Олександровичу - артистові комунального закладу "Житомирський академічний обласний театр ляльок" Житомирської обласної ради

РИБЦІ-ПАРХОМЕНКО Наталії Володимирівні - провідному майстрові сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса

СІЧКУ Петру Ігоровичу - артистові оркестру державного підприємства "Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької", м.Львів

ТКАЧУКУ Ярославу Олеговичу - артистові балету – провідному майстру сцени державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка", м.Київ

ЦИГАНСЬКІЙ Тетяні Михайлівні - артистці-вокалістці, провідному майстрові сцени обласного комунального закладу "Харківський академічний театр музичної комедії"

ЩЕРБАТІЙ Тетяні Іванівні - акторці, майстрові сцени комунального закладу "Одеський обласний театр ляльок"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ"

ТУРЧЕНКУ Ігорю Вікторовичу - директорові державного підприємства "Дороги Харківщини"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"

ГУТАКУ Віктору Анатолійовичу - учителеві комунального закладу загальної середньої освіти I–III ступенів "Варвинський ліцей № 1" Варвинської селищної ради, Чернігівська область

ЛИМАРЕНКУ Володимиру Анатолійовичу - учителеві спеціалізованої економіко-правової школи приватного вищого навчального закладу Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія"

ЛУНІНІЙ Ларисі Григорівні - учительці Харківської спеціалізованої школи I–III ступенів № 119 Харківської міської ради

МОСЯКІНІЙ Надії Тадеївні - учительці школи I–III ступенів № 1 Шевченківського району м.Києва

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"

ВІДЕЙКУ Михайлу Юрійовичу - завідувачеві науково-дослідної лабораторії Київського університету імені Бориса Грінченка

ДОВГАНЮ Валерію Івановичу - старшому науковому співробітникові науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницька область

КИЗИЛОВІЙ Віталіні Володимирівні - професорові кафедри державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

МУДРОМУ Степану Івановичу - завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

НІКОГОСЯНУ Левону Рубеновичу - завідувачеві кафедри Одеського національного медичного університету

ПІЧУГІНУ Сергію Федоровичу - завідувачеві кафедри Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

ТАРАСЕВИЧУ Миколі Івановичу - заступникові директора Фізико-технічнологічного інституту металів та сплавів Національної академії наук України

ШУАІБОВУ Олександру Каміловичу - професорові кафедри державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет", Закарпатська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ"

АРДЕЛЯНУ Максиму Валентиновичу - головному режисерові проектів товариства "Таврійські ігри", м.Київ

ВАКАЛЮКУ Петру Васильовичу - доцентові кафедри навчально-наукового інституту мистецтв державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", м.Івано-Франківськ

КЛЕЩУКОВУ Володимиру Петровичу - викладачеві комунального позашкільного навчального закладу "Дитяча школа мистецтв № 4 міста Одеси"

КРУЧИНІНІЙ Євгенії Іванівні - директорові Дитячої художньої школи м.Миколаєва

МАНЕЛЮК Еллі Валеріївні - викладачеві кафедри хореографії Рівненського державного гуманітарного університету

МАРЧЕНКУ Валерію Віталійовичу - доцентові кафедри Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв

МИСАКУ Юрію Орестовичу - директорові – художньому керівнику Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва, м.Львів

ПАСТУХУ Богдану Петровичу - поетові-пісняру, Львівська область

ПРИХОДЬКО Олені Василівні - завідувачеві відділу комунального закладу "Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бокшая" Закарпатської обласної ради

СВИСТУНУ Артему Олександровичу - директорові – художньому керівнику Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДОНОР УКРАЇНИ"

БУРЛАЦІ Олексію Васильовичу - донорові, м.Суми

ГОРДІЮ Петру Петровичу - донорові, Волинська область

КОВАЛЕНКУ Володимиру Васильовичу - донорові, м.Суми

КРАВЧЕНКУ Олексію Леонідовичу - донорові, м.Суми

РОМАНЦЮ Володимиру Володимировичу - донорові, Житомирська область

ПЕРВІШКУ Миколі Олександровичу - донорові, Полтавська область

СКУБІ Михайлу Юрійовичу - донорові, м.Суми

ТЕРНОВИКУ Дмитру Миколайовичу - донорові, Волинська область

ТИМОФЄЄВУ Ігорю Анатолійовичу - донорові, Волинська область

ТИТАРЕНКУ Миколі Володимировичу - донорові, Полтавська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"

БАКУТІ Сергію Віталійовичу - начальникові Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області

ВАДІМОВІЙ Наталії Іванівні - заступникові керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії

ЛУЦИКУ Роману Олеговичу - голові профспілкової організації, головному консультанту Управління Департаменту Офісу Президента України

НАУМОВІЙ Любові Юріївні - начальникові управління апарату Президії Національної академії медичних наук України

НЕМИКІНІЙ Людмилі Петрівні - віце-президентові Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області

ПІДГОРОДЕЦЬКІЙ Любові Миколаївні - заступникові директора Департаменту Державної служби фінансового моніторингу України

РУСИН Марині Іванівні - першому заступникові директора товариства "ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС", м.Київ

СІМАКУ Сергію Васильовичу - професорові кафедри Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, м.Київ

ТКАЧУ Івану Миколайовичу - начальникові навчально-наукового центру оборонного менеджменту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України

УДОВЕНКО Тетяні Леонідівні - головному бухгалтерові державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" Міністерства молоді та спорту України

ФЕДОРИЧАКУ Миколі Михайловичу - начальникові управління Трускавецької міської ради, Львівська область

ШЕВНІНУ Сергію Михайловичу - директорові Департаменту Міністерства внутрішніх справ України

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ"

ГОРДУС Ользі Миколаївні - старшому редакторові товариства "Телерадіокомпанія Академ-ТВ", м.Суми

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"

ДАХНО Ларисі Олександрівні - медичному директорові підприємства "Стоматологічна клініка доктора Дахно", м.Київ

ІВАНОВІЙ Галині Петрівні - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства "Київська міська клінічна лікарня № 6"

КАЧУРУ Олександру Юрійовичу - генеральному директорові комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради "Київський обласний перинатальний центр"

КОВАЛЬ Галині Володимирівні - медичному директорові комунального некомерційного підприємства "Фтизіопульмонологічний медичний центр" Херсонської обласної ради

КРИШТОПІ Михайлу Васильовичу - головному лікареві товариства "Лікувально-діагностичний центр "Перша чоловіча клініка", м.Київ

ЛИСИЦІ Олександру Володимировичу - завідувачеві відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров’я України

МАКСАКОВІЙ Ірині Сергіївні - завідувачеві відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров’я України

МАРУШКУ Євгену Юрійовичу - старшому науковому співробітникові відділу, лікарю державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України"

МАРЦИНКЕВИЧУ Олександру Олександровичу - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради

МЕЛЬНИЧУКУ Василю Дмитровичу - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства "Уманська міська лікарня" Черкаської обласної ради

МИХАЙЛЮКУ Федору Володимировичу - головному лікареві відокремленого підрозділу "Одеська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги"

ПУЛИКУ Ігорю Юрійовичу - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради"

РОДІОНОВІЙ Людмилі Яківні - завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства "Київська міська клінічна лікарня № 4"

РЯБОКОНЬ Олені Вячеславівні - завідувачеві кафедри Запорізького державного медичного університету

САЗОНОВІЙ Інні Євгеніївні - головному спеціалістові відділу Департаменту Луганської обласної державної адміністрації

САФОНОВУ Роману Валерійовичу - виконувачеві обов’язків генерального директора державної установи "Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України"

СТАРЕНЬКІЙ Світлані Яківні - завідувачеві відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров’я України

ТЕРЕХОВУ Роману Леонідовичу - виконувачеві обов’язків генерального директора державної установи "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України"

ШКВАРКОВСЬКОМУ Ігорю Володимировичу - лікареві відділення обласного комунального некомерційного підприємства "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги"

ШУЛЬЗІ Дмитру Івановичу - лікареві відділення комунального підприємства "Криворізька міська клінічна лікарня № 8" Криворізької міської ради, Дніпропетровська область

ЯРМОЛЕНКО Ользі Маркіянівні - заступникові начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ"

ВІТРЯКУ Анатолію Вікторовичу - директорові державного підприємства "Білоцерківське лісове господарство", Київська область

КАЦАЛАПУ Василю Федоровичу - члену Товариства лісівників України, Сумська область

ОРЕНДОВИЧУ Віктору Романовичу - головному лісничому державного підприємства "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Сторожинецький держспецлісгосп", Чернівецька область

САХНЮКУ Віктору Анатолійовичу - начальникові Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства

"ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ"

АНДРИЧ Вірі Іллівні - майстрині декоративно-ужиткового мистецтва, Чернівецька область

ДРАГОЛЮК Анні Стефанівні - майстрині гончарного мистецтва, Львівська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТАЛУРГ УКРАЇНИ"

ІГНАТ’ЄВУ Володимиру Олександровичу - агломератникові цеху акціонерного товариства "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"

НАГАЮ Володимиру Даниловичу - головному експертові акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", Донецька область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ"

МАТВЄЄВУ Олександру Олександровичу - слюсареві Павлоградського механічного заводу державного підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова", Дніпропетровська область

РОЖНОВУ Олександру Івановичу - головному інженерові акціонерного товариства "Вовчанський агрегатний завод", Харківська область

СУХОБРУСУ Ігорю Івановичу - головному конструкторові державного підприємства "Оризон-Навігація", Черкаська область

ХАНДРУСЮ Володимиру Вікторовичу - заступникові директора Волочиського машинобудівного заводу акціонерного товариства "Мотор Січ", Хмельницька область

ХАРЧЕНКУ Віталію Григоровичу - начальникові відділення державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченка

"ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТРОЛОГ УКРАЇНИ"

ЧЕВАЛІ Володимиру Олександровичу - заступникові генерального директора державного підприємства "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ"

ГОЦУЛЯКУ Василю Івановичу - ветеринарові, директору товариства "Агрофірма "Уланівська", Вінницька область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"

АНИШИНЦЮ Олександру Олександровичу - викладачеві Школи мистецтв міста Хуста, Закарпатська область

БУДЯНСЬКОМУ Дмитру Васильовичу - ведучому програм Палацу культури "Хімік", м.Суми

ВАЩУК Ользі Миколаївні - виконувачеві обов’язків доцента кафедри Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, м.Київ

ГРІЩЕНКУ Сергію Івановичу - начальникові служби державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка", м.Київ

КОНОНЕНКО Тетяні Василівні - провідному методистові районного методичного центру народної творчості та культурно-дозвіллєвої роботи Великобагачанського району, Полтавська область

КОРНІЄНКО Світлані Іванівні - головному режисерові комунального закладу "Охтирський міський центр культури і дозвілля", Сумська область

ПОХИЛЬКО Наталії Миколаївні - директорові комунального підприємства "Палац дозвілля", м.Полтава

ПТАШНИК Надії Кастусівні - викладачеві Андрушівської школи мистецтв імені М.Максименка Андрушівської міської ради, Житомирська область

САЛЬНИКОВІЙ Валентині Олександрівні - директорові комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Дитяча школа мистецтв № 6", м.Харків

СБІТНЄВІЙ Людмилі Миколаївні - професорові кафедри державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

СТРЕМБІЦЬКОМУ Юрію Олеговичу - керівникові хореографічного колективу Обухівського міського будинку культури, Київська область

СТУЛІШЕНКУ Павлу Валерійовичу - викладачеві комунального вищого навчального закладу "Ужгородський музичний коледж імені Д.Є.Задора" Закарпатської обласної ради

ТЕМЧЕНКО Юлії Сергіївні - директорові Черкаської дитячої музичної школи № 1 імені М.В.Лисенка

ХАСАНОВІЙ Іветті Маратівні - науковому співробітникові Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, м.Київ

ЮРЧИКУ Петру Ярославовичу - начальникові відділу Старосамбірської районної державної адміністрації, Львівська область

ЮЩЕНКУ Юрію Володимировичу - керівникові літературно-драматичної частини комунального закладу "Одеський обласний театр ляльок"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"

БИКОВСЬКОМУ Тімуру Валерійовичу - доцентові кафедри Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ

БУРІЙ Антоніні Василівні - завідувачеві комунального закладу освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 288" Дніпровської міської ради

ГОРБАНЮ Річарду Анатолійовичу - професорові кафедри приватного закладу вищої освіти "Івано-Франківська академія Івана Золотоустого"

ГУМЕНЮК Галині Михайлівні - директорові закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Зірочка" Долинської міської ради, Івано-Франківська область

ЗАБЛОДСЬКОМУ Миколі Миколайовичу - професорові кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, м.Київ

КАРАУЛЬНІЙ Наталії Вікторівні - ученому секретареві науково-дослідної частини, директору Науково-консультаційного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КІКТО Світлані Михайлівні - директорові відокремленого структурного підрозділу Київського індустріального коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури

КОТЕНКУ Володимиру Володимировичу - деканові факультету Державного університету "Житомирська політехніка"

КУПАЛОВІЙ Галині Іванівні - завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МИРНІЙ Лілії Анатоліївні - методистові науково-методичного центру Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти

НАУМЕНКОВІЙ Світлані Валентинівні - професорові кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПАРАЩЕНКО Людмилі Іванівні - директорові товариства "Загальноосвітній навчальний заклад "Київський ліцей бізнесу" Шевченківського району м.Києва

ПШЕНИЧНІЙ Любові Василівні - першому проректорові Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

СЛОБОДЯНУ Сергію Олеговичу - проректорові, професору кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м.Миколаїв

СУРКОВІЙ Ганні Павлівні - директорові комунального позашкільного навчального закладу "Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості"

ФАКТОР Людмилі Володимирівні - директорові Навчально-виховного комплексу з поглибленим вивченням англійської мови "Кияночка" Шевченківського району м.Києва

ФУТОРНОМУ Сергію Михайловичу - завідувачеві кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України, м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ"

ВОВК Лесі Григорівні - директорові комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти"

ГОРІЛЧАНІЙ Тетяні Дмитрівні - сестрі медичній комунального некомерційного підприємства "Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної ради"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ"

ГІНДІКІНУ Анатолію Ісаковичу - начальникові науково-технічного випробувального центру Українського науково-технічного інституту сертифікації та випробувань електрообладнання, м.Київ

ЗЯБЧЕНКУ Юрію Дмитровичу - головному інженерові товариства "Оператор газотранспортної системи України", м.Київ

МЕНШАКОВУ Олександру Петровичу – машиністові бульдозера акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", Дніпропетровська область

СОРОЧЕНКУ Дмитру Миколайовичу - директорові підрозділу товариства "Оператор газотранспортної системи України", м.Київ

ХУТОРНОМУ Олексію Олексійовичу - старшому апаратникові цеху акціонерного товариства "АЗОТ", м.Черкаси

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ"

БОГАЧУКУ Володимиру Яковичу - заступникові голови Старокостянтинівської районної державної адміністрації, Хмельницька область

МАТЕЙЧИКУ Василю Петровичу - деканові факультету Національного транспортного університету, м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ"

ЗОЗУЛІ Сергію Володимировичу - першому заступникові генерального директора товариства "Волочиськ-агро", Хмельницька область

КОЗАРІЙЧУКУ Василю Дмитровичу - директорові сільськогосподарського товариства "Україна", Чернівецька область

ПАХАЛОВИЧУ Миколі Івановичу - голові селянсько-фермерського господарства "Серпанок", Київська область

СОЛОШЕНКУ Михайлу Васильовичу - директорові Іванівської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, Сумська область

ФАРАДЖЕВУ Олександру Фатуловичу - директорові селянсько-фермерського господарства "Баштанар", Одеська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ"

ВАСИЛИК Ларисі Степанівні - ветеранові Ярмолинецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Хмельницька область

ПАВЛИК Лідії Григорівні - заступникові директора Сумського обласного центру зайнятості

ПРАВНИКУ Івану Григоровичу - директорові Кам’янець-Подільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Хмельницька область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ"

ВАСИЛЕНКО Світлані Миколаївні - завідувачеві сектору Управління справами Апарату Верховної Ради України

ЗЕЛІНСЬКОМУ Ігорю Михайловичу - електромонтерові служби дирекції "Рембудексплуатація" державного підприємства "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв", м.Київ

КАЩУКУ Олександру Степановичу - керівникові відділу Державного управління справами

КОНДРАТЮКУ Сергію Миколайовичу - заступникові Житомирського міського голови

МАГДИСЮКУ Сергію Володимировичу - директорові Департаменту Харківської обласної державної адміністрації

МАТВІЄНКУ Анатолію Тихоновичу - директорові Київського державного коледжу туризму та готельного господарства

ПАНОВУ Віталію Володимировичу - генеральному директорові комунального підприємства "Харківводоканал"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРИРОДООХОРОНЕЦЬ УКРАЇНИ"

ГАЦЬКУ Анатолію Анатолійовичу - начальникові Державної екологічної інспекції у Луганській області – головному державному інспекторові з охорони навколишнього природного середовища Луганської області

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"

АВАМІЛЄВІЙ Еміне Родіонівні - голові Ліги кримськотатарських юристів "Ініціум", Автономна Республіка Крим

БОНДАРЕВУ Олексію Борисовичу - головному консультантові Директорату Офісу Президента України

ВИЛКОВУ Сергію Валентиновичу - голові Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, м.Київ

ГОВДІ Роману Михайловичу - першому заступникові Генерального прокурора

ГРЕЧАНЮКУ Сергію Костянтиновичу - начальникові Департаменту Міністерства юстиції України

ПРИЙМАЧКУ Вадиму Вікторовичу - начальникові відділу Управління Головного управління Державного бюро розслідувань, полковнику Державного бюро розслідувань

ЧОБІТКУ Богдану Петровичу - керівникові Управління Державного бюро розслідувань

ШУМЕЙКУ Дмитру Олександровичу - начальникові Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві, полковнику поліції

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФАРМАЦІЇ УКРАЇНИ"

ТАХТАУЛОВІЙ Наталі Олексіївні - начальникові управління Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"

ВОЛКОВУ Олександру Анатолійовичу - члену виконавчого комітету Федерації баскетболу України, м.Київ

ГУРОВИЧУ Іллі Ароновичу - генеральному секретарю Федерації боксу України, м.Київ

ДАІАУРІ Важі Шотайовичу - тренерові-викладачу закладу "Міська дитячо-юнацька спортивна школа № 5" м.Вінниці

ЗАХАРОВІЙ Галині Петрівні - члену комісії Асоціації ветеранів спорту України, м.Київ

КОЛЕСНІЧЕНКУ Сергію Олександровичу - тренерові-викладачу обласного комунального закладу "Сумська обласна школа вищої спортивної майстерності"

КОРСУНСЬКІЙ Валентині Серафимівні - заступникові директора первинної організації громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Україна" – "Центральна школа вищої спортивної майстерності", м.Київ

КУЗНЕЦОВІЙ Тетяні Олександрівні - тренерові-викладачу Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи № 3 Херсонської міської ради

КУШЛИКУ Петру Івановичу - членові технічного департаменту Івано-Франківської обласної асоціації футболу

МИЛЕХИНУ Анатолію Миколайовичу - тренерові-викладачу відділення Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності

НОВІКУ Василю Васильовичу - старшому тренерові-викладачу комунального закладу "Кременчуцька міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з боротьби дзюдо", Полтавська область

СИЛЮТІНУ Віктору Павловичу - тренерові-викладачу комунального позашкільного навчального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1", м.Одеса

СТЕЦЕНКУ Олександру Васильовичу - заступникові директора Департаменту – начальнику відділу Міністерства молоді та спорту України

ШКАЛІКОВІЙ Людмилі Миколаївні - тренерові-викладачу комунального закладу "Школа вищої спортивної майстерності", м.Черкаси

ЮРЧАКУ Олексію Анатолійовичу - директорові комунального закладу "Житомирська дитячо-юнацька спортивна школа "Авангард" Житомирської обласної ради

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ"

ВОВЧКУ Василю Івановичу - художникові-живописцю, Закарпатська область

ІВАНОВІЙ Ганні Віталіївні - скульпторові, м.Харків

ЧЕПУРНІЙ Каріні Олексіївні - головному художникові комунального закладу "Черкаський академічний театр ляльок Черкаської обласної ради"

ЯДЧУК-БОГОМАЗОВІЙ Тетяні Степанівні - художниці, викладачеві Луцької художньої школи, Волинська область.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня украинцы отметили День Конституции. О том, как проходили праздничные мероприятия в стране, – читайте в нашей хронике.