Зеленский поручил собрать заседание СНБО из-за ситуации на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 апреля, поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после проведенного в Херсоне совещания насчет безопасности на админгранице с временно оккупированным Крымом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов доложил также о ситуации в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях. Была обсуждена оперативная обстановка и готовность к реагированию на возможное обострение ситуации, сообщили на сайте главы государства.

После этого участники совещания заслушали Сергея Козыря, главу Херсонской ОГА, который доложил об обеспечении безопасности гражданских местных жителей.

Отметим, что заседание СНБО по результатам этого мероприятия должно состояться в ближайшее время.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область. Там он посетил передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом.

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